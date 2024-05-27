 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков

Глава Минсельхоз Лут анонсировала федеральный режим ЧС из-за майских заморозков
Режим ЧС уже ввел ряд регионов, включая Воронежскую, Ростовскую, Тамбовскую, Липецкую и Волгоградскую области. Теперь Минсельхоз намерен ввести его на федеральном уровне
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Минсельхоз намерен ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за майских заморозков, заявила глава ведомства Оксана Лут, передает «Интерфакс». Сроки действия режима пока не определены.

«Ведем федеральный. А компенсировать [ущерб от заморозков] попросим у правительства как раз плодовые культуры», — сказала она.

Аномально холодная погода наблюдается в Центральной России с начала мая. Заморозки привели к гибели сельскохозяйственных культур. В ряде регионов из-за этого уже вводился режим ЧС. Среди них — Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая и Волгоградская области.

Воронежский губернатор Александр Гусев говорил, что в регионе пострадали 266 тыс. га посевов, в основном озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника.По словам главы Ростовской области Василия Голубева, заморозки затронули посевы на площади более 140 тыс. га. Липецкий губернатор Игорь Артамонов отмечал, что «не все так плохо с зерновыми из-за заморозков, как казалось изначально». По его словам, потери урожая составили лишь 5%.

Еще два региона ввели режим ЧС из-за заморозков
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально холодную погоду в российских регионах столкновением циклона и антициклона. «Сложилась редкая ситуация, когда антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от центра Европейской России, в районе Западной Сибири, обусловили заток. Мощнейший, длительный, интенсивный заток холодных воздушных масс из самых холодных регионов акватории Северного Ледовитого океана», — пояснил он.

Материал дополняется.

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
Минсельхоз режим ЧС Заморозки
Материалы по теме
Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков
Бизнес
Вильфанд назвал Крым среди регионов, в которые снова вернутся заморозки
Общество
В МЧС предупредили о заморозках до минус 1 градуса в Подмосковье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 16:36
Силуанов заявил о проблемах с расчетами в Узбекистане картой «Мир» Экономика, 17:02
Капитана врезавшегося в мост в Ростове сухогруза проверят на алкоголь Общество, 17:01
Усманов назвал рост налогов для богатых «справедливым» и «назревшим» Бизнес, 16:59
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в даче взятки Тимуру Иванову Политика, 16:44
В центре Москвы задержали разбрасывавших «доллары» людей в шубах Общество, 16:40
Какие перспективы ждут ученых в коммерческой среде Отрасли, 16:33
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 16:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков Экономика, 16:27
Советника губернатора Орловской области Лежнева обвинили в мошенничестве Общество, 16:24
Авиакомпания «ЮТэйр» перевела кадровые процессы в Directum HR Pro Пресс-релиз, 16:24
Эксперты обсудили методы оценки кибербезопасности Отрасли, 16:20
Минсельхоз предупредил о возможности импорта яблок из-за заморозков Экономика, 16:14
Извлечь мастерство: эксперты оценили перспективы цифровизации предприятий Отрасли, 16:11
В ЛНР женщину задержали за шпионаж в пользу Украины Политика, 16:07