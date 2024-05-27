Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков

Режим ЧС уже ввел ряд регионов, включая Воронежскую, Ростовскую, Тамбовскую, Липецкую и Волгоградскую области. Теперь Минсельхоз намерен ввести его на федеральном уровне

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Минсельхоз намерен ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за майских заморозков, заявила глава ведомства Оксана Лут, передает «Интерфакс». Сроки действия режима пока не определены.

«Ведем федеральный. А компенсировать [ущерб от заморозков] попросим у правительства как раз плодовые культуры», — сказала она.

Аномально холодная погода наблюдается в Центральной России с начала мая. Заморозки привели к гибели сельскохозяйственных культур. В ряде регионов из-за этого уже вводился режим ЧС. Среди них — Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая и Волгоградская области.

Воронежский губернатор Александр Гусев говорил, что в регионе пострадали 266 тыс. га посевов, в основном озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника.По словам главы Ростовской области Василия Голубева, заморозки затронули посевы на площади более 140 тыс. га. Липецкий губернатор Игорь Артамонов отмечал, что «не все так плохо с зерновыми из-за заморозков, как казалось изначально». По его словам, потери урожая составили лишь 5%.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально холодную погоду в российских регионах столкновением циклона и антициклона. «Сложилась редкая ситуация, когда антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от центра Европейской России, в районе Западной Сибири, обусловили заток. Мощнейший, длительный, интенсивный заток холодных воздушных масс из самых холодных регионов акватории Северного Ледовитого океана», — пояснил он.

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