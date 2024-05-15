Ростовская область вслед за другими регионами ввела ЧС из-за заморозков
В муниципальных районах Ростовской области введен режим ЧС из-за повреждения и гибели сельхозкультур при заморозках, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тыс. га. Напомню, что общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 млн га», — написал Голубев.
Режим ЧС начал действовать с 18:00 15 мая. Теперь аграрии смогут возместить ущерб, получив страховые выплаты.
Из-за майских заморозков режим ЧС ввели в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что в области пострадали 266 тыс. га посевов, в основном озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника. Он успокоил, что это не повлияет на продовольственную безопасность благодаря избыткам прошлых рекордных урожаев. Также чиновник сообщил, что в регионе достаточно семян для пересева.
Bloomberg сообщал, что на фоне неблагоприятных погодных условий в России, а также в других странах, например дождливой весны в Западной Европе, возникла угроза роста цен и снижения мирового запаса пшеницы.
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