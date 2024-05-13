 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Артамонов оценил потерю урожая из-за заморозков фразой «не все так плохо»

В Липецкой области заявили о незначительной потере урожая из-за заморозков
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Потери урожая после заморозков в Липецкой области составили лишь 5%, это немного, констатировал глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, «не все так плохо с зерновыми из-за заморозков, как казалось изначально». Губернатор пояснил, что потери составляют, по предварительной информации, «всего 5% от общей посевной площади».

«А она у нас 1,4 млн га. Ячмень, рапс и сахарная свекла пострадали больше других культур», — уточнил Артамонов.

Липецкий губернатор не исключил введения режима ЧС из-за заморозков
Экономика

Сейчас аграрии заново засеивают поля, семян для этого хватает. «Но затраты все же незапланированные для аграриев. Введенный нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты», — добавил губернатор.

Режим ЧС ввели в Липецкой области 8 мая, тогда в регионе из-за ночных заморозков пострадала часть хозяйств с плодово-ягодными культурами, а также посевы.

По информации главы региона, в некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая плодово-ягодных культур. «Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев», — сказал он.

Артамонов ранее отмечал, что в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям — в частности, в Краснинском районе, где в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, из-за чего погибли посевы.

МЧС снова предупредило жителей Подмосковья о заморозках
Общество
Фото:РБК

С плодово-ягодными культурами сложнее. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая. Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев.

Теги
Липецкая область урожай оценка
Материалы по теме
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
Общество
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за заморозков
Общество
Синоптик рассказал о заморозках и снеге на 9 Мая в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Бывшая российская бегунья оспорила лишение медали ОИ из-за Родченкова Спорт, 14:57
Польша отменила переговоры с Украиной по сельхозповестке Политика, 14:51
В Астрахани арестовали фигуранта дела о массовом отравлении наркотиками Общество, 14:48
Изменения без сопротивления: Джеймс Клир — о том, как стать лучше Pro, 14:46
Хуснуллин допустил привязку условий семейной ипотеки к числу детей Финансы, 14:34
Главу автоколонны попросили арестовать после падения автобуса в Мойку Общество, 14:31
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 14:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Глава РПЛ призвал заканчивать обсуждение шутки про «денежки на карту» Спорт, 14:26
В больницах после обстрелов в Белгороде остались 15 человек Политика, 14:25
Колокольцев заявил, что «победить полностью коррупцию мы не можем» Политика, 14:20
Акции «Яндекса» обвалились на новостях об условиях обмена и выкупа акций Инвестиции, 14:14
В Минобороны впервые сообщили об уничтожении итальянской гаубицы Melara Политика, 14:13
Может ли система СПО решить проблему кадрового голода Тренды, 14:12
В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов Общество, 14:06