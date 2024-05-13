Артамонов оценил потерю урожая из-за заморозков фразой «не все так плохо»

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Потери урожая после заморозков в Липецкой области составили лишь 5%, это немного, констатировал глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, «не все так плохо с зерновыми из-за заморозков, как казалось изначально». Губернатор пояснил, что потери составляют, по предварительной информации, «всего 5% от общей посевной площади».

«А она у нас 1,4 млн га. Ячмень, рапс и сахарная свекла пострадали больше других культур», — уточнил Артамонов.

Сейчас аграрии заново засеивают поля, семян для этого хватает. «Но затраты все же незапланированные для аграриев. Введенный нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты», — добавил губернатор.

Режим ЧС ввели в Липецкой области 8 мая, тогда в регионе из-за ночных заморозков пострадала часть хозяйств с плодово-ягодными культурами, а также посевы.

По информации главы региона, в некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая плодово-ягодных культур. «Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев», — сказал он.

Артамонов ранее отмечал, что в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям — в частности, в Краснинском районе, где в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, из-за чего погибли посевы.

С плодово-ягодными культурами сложнее. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая. Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев.