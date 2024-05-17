Предстоящие заморозки Вильфанд объяснил редким взаимодействием циклонов

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Аномально холодная погода, которая держится в российских регионах с начала мая, возникла из-за столкновения циклона и антициклона, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сложилась редкая ситуация, когда антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от центра Европейской России, в районе Западной Сибири, обусловили заток. Мощнейший, длительный, интенсивный заток холодных воздушных масс из самых холодных регионов акватории Северного Ледовитого океана», — сказал он.

Постепенно воздушные массы перемещаются и в европейскую часть России, в ее северо-западную часть приходит теплый воздух, но восточная остается достаточно холодной, добавил синоптик.

В начале мая российские регионы уже столкнулись с заморозками. Из-за них в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях ввели режим ЧС регионального характера в сельском хозяйстве. В Москве и регионе вновь включили отопление.

В ближайшие дни заморозки придут в отдельные районы европейской части России, в том числе на юг, в Приволжский и Уральский федеральные округа, а также в Сибирь.