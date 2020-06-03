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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

В последние дни суточный прирост по жертвам COVID-19 в Москве был на уровне выше 70 человек. Всего в столице зарегистрировали 2749 умерших от инфекции
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В столице скончались еще 64 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. С учетом этих данных количество жертв COVID-19 в Москве выросло до 2749 человек.

Менее 70 летальных случаев за сутки в столице последний раз выявили 30 мая. До этого в течение пяти дней в Москве регистрировали от 71 до 78 смертей из-за COVID-19. После снижения 30 мая количество умерших за сутки снова превысило 70 человек (1 июня — 76 жертв, 2 июня — 71).

За прошедшие сутки в столице выявили 1842 зараженных. Это минимальный суточный прирост по числу заболевших с середины апреля. Всего в России, по данным на 3 июня, с начала эпидемии вирус обнаружили у 432,2 тыс. человек. Свыше 195 тыс. зараженных вылечились.

В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19
Политика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова 29 мая говорила, что коэффициент распространения инфекции в России не превышает единицы, а темпы прироста зараженных сократились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля. При этом в Кремле заявили, что специалисты просчитывают возможность второй волны COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что по прогнозам специалистов коронавирус может вернуться осенью, когда будут активно распространяться ОРВИ.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Москва
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