Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

В России коэффициент распространения коронавируса меньше единицы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Трансляцию опубликовали на сайте правительства.

«Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев, и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться», — отметила она.

Голикова заявила, что снижение темпов роста заболеваемости будет зависеть от дисциплинированности граждан. По ее словам, впереди россиян ждет сложный и очень ответственный период. Вице-премьер сообщила, что темпы прироста сократились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

Она также рассказала, что в 2,6 раза увеличилась доля бессимптомных больных по сравнению с первой и последней неделями течения заболевания. Помимо этого удельный вес среднетяжелых и тяжелых форм заболевания сократился в 1,4 раза, а также в 1,5 раза уменьшилось число пациентов, которым нужна интенсивная терапия. По словам Голиковой, это позволяет разгрузить систему здравоохранения.