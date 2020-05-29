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Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

В России коэффициент распространения коронавируса меньше единицы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Трансляцию опубликовали на сайте правительства.

«Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев, и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться», — отметила она.

Голикова заявила, что снижение темпов роста заболеваемости будет зависеть от дисциплинированности граждан. По ее словам, впереди россиян ждет сложный и очень ответственный период. Вице-премьер сообщила, что темпы прироста сократились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Она также рассказала, что в 2,6 раза увеличилась доля бессимптомных больных по сравнению с первой и последней неделями течения заболевания. Помимо этого удельный вес среднетяжелых и тяжелых форм заболевания сократился в 1,4 раза, а также в 1,5 раза уменьшилось число пациентов, которым нужна интенсивная терапия. По словам Голиковой, это позволяет разгрузить систему здравоохранения.

В конце марта в российских регионах ввели режим самоизоляции и период нерабочих дней. Последний завершился 12 мая. Впоследствии субъекты России начали ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса.

Жителям Москвы разрешили гулять по графику, прогулки и занятия спортом на улице также можно совершать в Тульской, Оренбургской, Мурманской областях, Карелии, Татарстане и других регионах. В Подмосковье открыли парки и отменили запрет на посещение кладбищ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Татьяна Голикова, коронавирус
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