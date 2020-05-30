Пандемия коронавируса , 30 мая, 22:56
0
В Москве умерли еще 69 заразившихся коронавирусом
В Москве скончались 69 человек с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Таким образом, число жертв заболевания в столице выросло до 2477 человек.
Последние пять дней число смертей среди заразившихся коронавирусом колебалось в диапазоне 71–78. Накануне, 29 мая, в столице вновь зарегистрировали новый антирекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 за сутки: тогда в Москве скончались 78 заразившихся. Предыдущий максимум был зафиксирован 18 мая — 77 смертей.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.