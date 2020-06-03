В Российской венчурной компании сообщили детали обыска в ее офисе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следователи провели обыск в офисе Российской венчурной компании (РВК), особенно их интересовал «исторический» портфель сделок. Об этом телеканалу РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Следственные органы изучают документы в офисе компании», — сказали в пресс-службе, уточнив, что в фокусе внимания находятся сделки РВК в период с 2012 по 2016 год.

В РВК отметили, что компания продолжает работу в штатном режиме.

Ранее 3 июня об обысках в офисах РВК и дома у ее руководителя Александра Повалко написал со ссылкой на источники «Коммерсантъ». Как сообщил источник РБК в компании, обыски могут быть связаны с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 году. Источник РБК на венчурном рынке пояснил, что в 2017 году новое руководство РВК провело внутренний аудит «исторического портфеля фондов с участием капитала компании», после чего результаты передали в прокуратуру.