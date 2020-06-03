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В Российской венчурной компании сообщили детали обыска в ее офисе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следователи провели обыск в офисе Российской венчурной компании (РВК), особенно их интересовал «исторический» портфель сделок. Об этом телеканалу РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Следственные органы изучают документы в офисе компании», — сказали в пресс-службе, уточнив, что в фокусе внимания находятся сделки РВК в период с 2012 по 2016 год.

В РВК отметили, что компания продолжает работу в штатном режиме.

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Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Ранее 3 июня об обысках в офисах РВК и дома у ее руководителя Александра Повалко написал со ссылкой на источники «Коммерсантъ». Как сообщил источник РБК в компании, обыски могут быть связаны с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 году. Источник РБК на венчурном рынке пояснил, что в 2017 году новое руководство РВК провело внутренний аудит «исторического портфеля фондов с участием капитала компании», после чего результаты передали в прокуратуру.

По данным «Коммерсанта», руководство АО «РВК» заподозрили в использовании денег компании для личных проектов. По факту нарушений завели уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), передает газета. Согласно предварительным данным, ущерб составляет около $600 тыс.

Теги: обыск, РВК, Российская венчурная компания
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