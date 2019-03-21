Госструктуры увеличили присутствие на венчурном рынке в 2018 году

В 2018 году объем венчурного рынка в России превысил $714 млн, что в полтора раза выше, чем в 2017-м. Причины — рост числа сделок на поздних, более дорогих стадиях финансирования и активное участие государства в этих инвестициях

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В 2018 году объем российского рынка венчурных инвестиций вырос на 52%, до $714,7 млн, относительно результатов 2017 года. Об этом говорится в исследовании аналитической платформы для принятия инвестиционных решений Dsight, проведенном совместно с EY (есть у РБК). Как пояснил РБК аналитик Dsight Николай Богунов, в расчетах учитывались все инвестиции, включая иностранные, в проекты, которые имеют головной офис или основную команду в России. Ранее свои оценки венчурного рынка представила Российская венчурная компания (РВК). По ее данным, в прошлом году частные инвесторы, корпорации и венчурные фонды из России инвестировали в различные проекты более $350 млн.

Как отмечают аналитики Dsight и EY, в 2018 году доля корпоративных инвестиций достигла 40% от общего объема вместо 12% в 2017 году. Теперь их уровень близок к показателям развитых стран и даже превышает его. В будущем доля корпоративных фондов будет увеличиваться, считают эксперты. Одна из причин — поручение президента России Владимира Путина в 2017 году крупнейшим госкорпорациям создавать венчурные фонды. В 2018 году было запущено около 20 корпоративных акселераторов, в том числе с участием госкорпораций. В прошедшем году также был принят закон о государственно-частном партнерстве и концессиях в ИТ, который упростил создание венчурных фондов.

Статистика РВК также показывает, что рост рынка в 2018 году во многом произошел за счет корпораций и корпоративных венчурных фондов. На этот тип инвесторов пришлось более трети венчурных сделок.

Николай Богунов ожидает увеличение инвестиций со стороны госкорпораций в 2019 году, так как уже в конце 2018-го некоторые из них объявили о создании собственных фондов и внутренних акселераторов. «Помимо этого, последние заявления Минэкономразвития дают надежду, что скоро будет решен вопрос о возможности использования пенсионных накоплений граждан для венчурных инвестиций, что также может стать дополнительным фактором роста», — отметил он. «Драйвером роста корпоративных инвестиций стало усиление конкуренции. На рынке появилось критическое количество успешных инвестиционных кейсов, что также вызвало внимание потенциальных инвесторов. Еще одна причина — это экономическая ситуация, в которой компании стараются найти новые пути развития», — сказал Сергей Негодяев.