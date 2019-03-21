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Технологии и медиа ,  
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Госструктуры увеличили присутствие на венчурном рынке в 2018 году
В 2018 году объем венчурного рынка в России превысил $714 млн, что в полтора раза выше, чем в 2017-м. Причины — рост числа сделок на поздних, более дорогих стадиях финансирования и активное участие государства в этих инвестициях
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg News

В 2018 году объем российского рынка венчурных инвестиций вырос на 52%, до $714,7 млн, относительно результатов 2017 года. Об этом говорится в исследовании аналитической платформы для принятия инвестиционных решений Dsight, проведенном совместно с EY (есть у РБК). Как пояснил РБК аналитик Dsight Николай Богунов, в расчетах учитывались все инвестиции, включая иностранные, в проекты, которые имеют головной офис или основную команду в России. Ранее свои оценки венчурного рынка представила Российская венчурная компания (РВК). По ее данным, в прошлом году частные инвесторы, корпорации и венчурные фонды из России инвестировали в различные проекты более $350 млн.

Как отмечают аналитики Dsight и EY, в 2018 году доля корпоративных инвестиций достигла 40% от общего объема вместо 12% в 2017 году. Теперь их уровень близок к показателям развитых стран и даже превышает его. В будущем доля корпоративных фондов будет увеличиваться, считают эксперты. Одна из причин — поручение президента России Владимира Путина в 2017 году крупнейшим госкорпорациям создавать венчурные фонды. В 2018 году было запущено около 20 корпоративных акселераторов, в том числе с участием госкорпораций. В прошедшем году также был принят закон о государственно-частном партнерстве и концессиях в ИТ, который упростил создание венчурных фондов.

Статистика РВК также показывает, что рост рынка в 2018 году во многом произошел за счет корпораций и корпоративных венчурных фондов. На этот тип инвесторов пришлось более трети венчурных сделок.

Николай Богунов ожидает увеличение инвестиций со стороны госкорпораций в 2019 году, так как уже в конце 2018-го некоторые из них объявили о создании собственных фондов и внутренних акселераторов. «Помимо этого, последние заявления Минэкономразвития дают надежду, что скоро будет решен вопрос о возможности использования пенсионных накоплений граждан для венчурных инвестиций, что также может стать дополнительным фактором роста», — отметил он. «Драйвером роста корпоративных инвестиций стало усиление конкуренции. На рынке появилось критическое количество успешных инвестиционных кейсов, что также вызвало внимание потенциальных инвесторов. Еще одна причина — это экономическая ситуация, в которой компании стараются найти новые пути развития», — сказал Сергей Негодяев.

Как пояснил венчурный инвестор, партнер iTech Capital Алексей Соловьев, в исследовании в категорию корпоративных инвестиций включены и венчурные фонды, и непосредственно покупки корпораций, и различные акселераторы, то есть это нельзя назвать чистыми венчурными корпоративным инвестициями.

Доля инвестиций от госфондов в общем объеме выросла с 0,33 до 4,7%. Государство вкладывает средства в венчурный рынок как через частные, так и через фонды, созданные госструктурами. Отдельно стоят грантовые программы, которые не учитывались в общей статистике, однако, по данным аналитиков Dsight, в 2018 году почти $99 млн в качестве грантов было выделено российским технологическим компаниям со стороны фонда «Сколково», Агентства стратегических инициатив (АСИ), Минобрнауки, Минпромторга и других организаций. Это 13% от всех инвестиционных средств. Тем не менее авторы полагают, что в дальнейшем количество и объем грантов будут сокращаться: сейчас, например, это происходит с фондом «Сколково».

«В 2018 году можно было наблюдать два фактора роста инвестиций от госфондов. Это результаты новой стратегии РВК, а также запуск Национальной технологической инициативы. Все это привело к увеличению роли государства в статистике», — указал Соловьев. Он не исключил, что в будущем инвестиции от госфондов могут вырасти вплоть до 50% от общего объема, так как образованные с участием государственного капитала фонды занимают все больше рыночных ниш.

В то же время заместитель гендиректора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов отметил, что задача фондов с госучастием — «обеспечить инновационное развитие в тех отраслях, которые традиционно испытывают дефицит частных инвестиций, но обладают высоким потенциалом с точки зрения национальной экономики».

За счет чего рос объем венчурных инвестиций в России и как будет развиваться это направление в 2019 году — в материале РБК Pro.​

Автор: Евгения Баленко
Теги: венчурный рынок, e-commerce, Инвестици, венчурные фонды
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