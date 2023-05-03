Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами у порта Тамань достигла 1,2 тыс. кв. м

Власти назвали площадь пожара резервуара с топливом у порта Тамань

Фото: FedorBabenkov / Telegram

Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. Бабенков выехал на место пожара, на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы.

Пожару присвоен высший ранг сложности. В тушении участвуют 23 единицы техники и 85 человек. Губернатор региона Вениамин Кондратьев утверждает, что угрозы местным жителям нет. Причины происшествия устанавливаются.

Поселок Волна находится на черноморском берегу Таманского полуострова, недалеко от порта Тамань. Там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и СУГ (оператор — АО «Таманьнефтегаз»).

Утром 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя на площади 1 тыс. кв. м. загорелся топливный склад. Пожару присвоили наивысший ранг сложности. В тушении участвовали 18 пожарных расчетов с 60 сотрудниками пожарной службы.

Предварительной причиной пожара стала атака беспилотника. По словам губернатора Михаила Развожаева, никто не пострадал, пожар не окажет влияние на снабжение города горючим.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что во время атаки на нефтебазу в Севастополе в небе над полуостровом обезвредили два беспилотника. Один был сбит силами противовоздушной обороны, другой подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что удар по нефтебазе в Казачьей бухте — это «один из элементов подготовки» к наступлению украинской армии.