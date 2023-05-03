Глава Кировоградской администрации Райкович сообщил об ударе по нефтебазе

В центральной части Украины после удара загорелась нефтебаза

По словам Райковича, около трех утра нефтебазу атаковали, погибших нет

На нефтебазе в городе Кропивницкий в центральной части Украины произошел пожар, сообщил в Telegram глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

«На Кировоградщине есть прилеты. Около трех утра <...> атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв», — написал он.

Масштабы разрушений Райкович не уточнил. По его словам, местные службы сразу начали заниматься ликвидацией последствий.

В ночь на 3 мая в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу. В Киеве и Днепре прогремели взрывы, местные власти говорили о работе ПВО.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщал о звуках стрельбы и взрывах в Запорожье, который контролируют власти Украины. По словам Рогова, в городе работали украинские ПВО.

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