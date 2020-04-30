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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил о выборе даты проведения парада Победы с учетом пандемии

Новая дата проведения парада Победы, отложенного из-за коронавируса, будет определена с учетом динамики пандемии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

«Сейчас будут определены со временем, с учетом динамики по эпидемии новые даты проведения. Как это будет сочетаться с графиками других глав государств и правительств, сейчас никто не скажет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках проведения торжеств и возможности приезда на них иностранных делегаций.

По словам Пескова, парад проводится в первую очередь не для мировых лидеров, а для россиян — ветеранов и их потомков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас нет никаких решений об ограничении масштабов празднования Дня Победы. «Ведь у нас целый год празднуется 75-летие Победы, это же весь год — Год 75-летия Победы. Поэтому время еще есть», — отметил он.

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Ранее в Кремле приняли решение перенести торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, из-за пандемии коронавируса. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что в качестве вариантов рассматриваются 24 июня (в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади) или 3 сентября (день окончания Второй мировой войны).

Близкие к Кремлю и Минобороны источники РБК говорили, что парад могут перенести на начало сентября (годовщину окончания Второй мировой войны) или начало ноября (в честь военного парада 1941 года).

Теги: Дмитрий Песков, Парад Победы, коронавирус
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