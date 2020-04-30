Песков сообщил о выборе даты проведения парада Победы с учетом пандемии

Новая дата проведения парада Победы, отложенного из-за коронавируса, будет определена с учетом динамики пандемии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

«Сейчас будут определены со временем, с учетом динамики по эпидемии новые даты проведения. Как это будет сочетаться с графиками других глав государств и правительств, сейчас никто не скажет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках проведения торжеств и возможности приезда на них иностранных делегаций.

По словам Пескова, парад проводится в первую очередь не для мировых лидеров, а для россиян — ветеранов и их потомков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас нет никаких решений об ограничении масштабов празднования Дня Победы. «Ведь у нас целый год празднуется 75-летие Победы, это же весь год — Год 75-летия Победы. Поэтому время еще есть», — отметил он.