Кремль анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам в День Победы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и остальным жителям страны 9 мая. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным агентства, некоторые телеканалы опубликовали программу передач, в соответствии с которой обращение Путина запланировано на 10:00.

Ранее 26 апреля Песков допустил, что президент выступит с новым обращением к россиянам на этой неделе (с 27 апреля по 3 мая).

По словам пресс-секретаря главы государства, обращение будет посвящено ситуации с коронавирусом и оценкам перспектив страны в борьбе с распространением болезни.