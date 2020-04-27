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Кремль анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам в День Победы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и остальным жителям страны 9 мая. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом
Общество
<p>Владимир Путин</p>

По данным агентства, некоторые телеканалы опубликовали программу передач, в соответствии с которой обращение Путина запланировано на 10:00.

Ранее 26 апреля Песков допустил, что президент выступит с новым обращением к россиянам на этой неделе (с 27 апреля по 3 мая).

По словам пресс-секретаря главы государства, обращение будет посвящено ситуации с коронавирусом и оценкам перспектив страны в борьбе с распространением болезни.

Песков назвал непростым решение Путина о переносе парада Победы
Политика
Дмитрий Песков

16 апреля Путин из-за эпидемии COVID-19 поручил изменить график праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В частности на неопределенный срок перенесен Парад Победы. Акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции.

Теги: Владимир Путин, 9 мая, Дмитрий Песков
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