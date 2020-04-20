Участников репетиций парада Победы вернут в места постоянной дислокации

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Военнослужащие, участвовавшие в репетициях парада Победы, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Парадные расчеты будут доставлены в места назначения автомобильным, железнодорожным транспортом и самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В министерстве заверили, что все транспортные средства будут подвергнуты многоуровневой обработке для предотвращения распространения вирусов.

«Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты. По прибытию <...> все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», — отметили в российском военном ведомстве.

Всю военную технику, которая была задействована в репетициях, оставят на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа.