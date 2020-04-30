Попова назвала сроки появления результатов разработки вакцины от COVID-19

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Видимых результатов в разработке вакцины против коронавируса не стоит ждать раньше середины лета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Информационному центру по борьбе с эпидемией.

По ее словам, ученые надеются как можно быстрее выйти на клинические испытания лекарства. «Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — сказала Попова.

28 апреля по итогам встречи с представителями медицинского сообщества Владимир Путин поручил правительству составить план-график разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Кабмин должен представить сведения о процессе государственной регистрации вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство.

Девять вакцин от COVID-19, разрабатываемых в России, было включено Всемирной организацией здравоохранения в перечень перспективных. Речь идет о шести препаратах, которые создает новосибирский центр вирусологии «Вектор», двух вакцинах компании «Биокад» и одном средстве, разрабатываемом в петербургском НИИ вакцин и сывороток.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

29 апреля Bloomberg сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект, который позволит ускорить создание вакцины против коронавируса. Время на ее разработку планируют сократить до восьми месяцев.