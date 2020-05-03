В Роспотребнадзоре оценили возможность смягчения ограничений после 12 мая

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Если россияне не будут нарушать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, то после 12 мая некоторые из них могут снять. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации. «Если мы сегодня начнем [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Он также поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции после майских праздников. По словам главы государства, в каждом регионе ограничительные меры должны сниматься исходя из эпидемиологической обстановки.