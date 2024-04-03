Мишустин заявил о рекордной продолжительности жизни в России

По итогам 2023 года продолжительность жизни в России превысила доковидные значения, почти достигнув рекордных 73 с половиной лет. Такой показатель не фиксировался ранее в СССР и современной России

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Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила допандемийные значения, почти достигнув 73 с половиной лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. РБК ведет трансляцию мероприятия.

По словам премьера, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. Мишустин добавил, что необходим рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это обобщающий показатель. Он оценивает количество лет, которое в среднем предстояло бы прожить родившимся в определенном году, если на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остался бы таким, как и в год, для которого подсчитан показатель.

Президент Владимир Путин говорил в декабре, что показатель по итогам 2023 года составит около 74 лет и он уже являлся рекордным в истории России.

В конце февраля глава Минздрава Михаил Мурашко в презентации указал, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,46 года. В сентябре он назвал три рекордсмена по этому показателю среди регионов — ими стали Ингушетия, Москва и Дагестан, в которых он превысил 78 лет.

Мурашко также говорил осенью о преодолении и восполнении значительного снижения продолжительности жизни во время пандемии.

В марте 2023 года, по предварительным данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась с 70,1 года до 72,76 года. Годовой прирост тогда составил 2,66 года. Показатель стал максимальным с начала 1990-х годов. В 2020 году на фоне пандемии продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом, в 2021 году, — еще на 1,4 года.

В рамках президентского указа июля 2020 года показатель должен достигнуть 78 лет. Изначально планировалось достигнуть его к 2024 году, но после начала пандемии срок отодвинули до 2030 года.