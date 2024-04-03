Правительство Мишустина отчитывается в Думе. Трансляция
Правительство России выступает с ежегодным отчетом перед Госдумой.
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?