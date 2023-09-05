Мурашко заявил о трех регионах с продолжительностью жизни выше 78 лет

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Величина ожидаемой продолжительности жизни поднялась выше 78 лет в трех регионах России: Ингушетии, Москве и Дагестане, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на V Форуме социальных инноваций регионов.

«Но нужно отметить, что 26 регионов — это те, которые уже перешли границу среднероссийского показателя, он сегодня самый высокий за последние годы — это почти 73,4 года», — добавил Мурашко (цитата по ТАСС).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это теоретический показатель, который оценивает, какое число лет в среднем предстояло бы прожить родившимся в этом году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остался бы таким, как в год, для которого вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

В конце июня Мурашко также говорил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысил допандемийный уровень и достиг 73,4 года. По его данным, тогда показатель младенческой смертности составил 4,1 промилле (число смертей на тысячу рождений. — РБК).

19 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в Москве в 2022 году составила 78,2 года — это рост на четыре года с 2010-го.

Президент Владимир Путин заявлял, что целевой показатель ожидаемой продолжительности жизни в России должен достичь 78 лет к 2030 году.