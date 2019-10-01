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Михаил Галустян из шоу «Наша Russia» станет лицом телеканала СТС
Вслед за получившими известность на ТНТ Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным на СТС переходит Михаил Галустян
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В четверг, 3 октября, компания «Эверест», занимающаяся спонсорством на каналах Национальной медиа группы и «СТС Медиа», на своем мероприятии для рекламодателей представит актера и продюсера Михаила Галустяна как новое лицо СТС. Об этом РБК рассказал сотрудник одного из рекламных агентств. Галустян действительно ведет переговоры с «СТС Медиа», подтвердил знакомый шоумена.

РБК направил запросы в «СТС Медиа» и помощнице Галустяна.

С 2006 года Галустян работал в проектах телеканала ТНТ. В скетчкоме «Наша Russia», который выходил в эфир с 2006 по 2016 год (с учетом повторов) и который снимала также входящая в «Газпром-Медиа» студия Comedy Club Production, актер сыграл шесть ролей. В 2016 году на ТНТ выходил сериал «Бородач», главную роль в котором играл Галустян.

В 2011 году на пике своей популярности программа «Наша Russia» имела с учетом повторов среднюю долю 17,8% в целевой аудитории ТНТ (зрители 14–44 лет), тогда как среднесуточная доля всего телеканала в том году равнялась лишь 12,6%. «Бородач» также был драйвером популярности всего ТНТ: его средняя доля с учетом повторов равнялась 15%, среднесуточная доля всего канала — 11,4%.

РБК направил запросы в «Газпром-Медиа».

Сейчас на сайте Comedy Club Production информации о Галустяне как о действующем резиденте Comedy Club нет.

Общий доход Михаила Галустяна журнал Forbes оценивает в $2,2 млн в год, из них около $1 млн, по оценкам экспертов, шоумену приносит гастрольная деятельность — он выступает с концертами вместе с Александром Реввой. В 2018 году Галустян, по данным Forbes, заключил рекламные контракты с ретейлером Citilink, сетью ресторанов «Тануки» и брендом Old Spice.

«Понятие «успех» весьма индивидуально, но во всех случаях стабильность достигается постоянным, а желательно — повышающимся уровнем спроса, — констатирует главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов. — Для этого и нужны медиа, а какие именно — зависит от избранного жанра: для конферансье и ведущих, поп-исполнителей засветка на ведущих телеканалах решает все эти проблемы».

«СТС Медиа» уже переманивал на свои каналы популярных ведущих и артистов, сотрудничавших с «Газпром-Медиа». В июле 2018 года эксклюзивными лицами канала СТС стали получившие известность на ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин. На СТС они стали, в частности, ведущими шоу «Слава богу, ты пришел». Контракт обязывает ведущих согласовывать с «СТС Медиа» участие в проектах на других телевизионных каналах.

Михаил Галустян как кинопродюсер

Михаилу (настоящее имя Ншан) Галустяну принадлежат доли в двух продюсерских компаниях: ООО «Фреш-Фильм» (50%, другие 50% у Армена Ананикяна) и ООО «Продюсерский центр «Галустян» (95%, оставшиеся 5% у Алексея Новацкого).

«Фреш-Фильм», как указано на его сайте, продюсировал комедии «Одной левой» (кассовые сборы составили, по информации «Кинопоиска», 172 млн руб. при производственном бюджете 147 млн руб.), «Восемь новых свиданий» (419,4 млн и 141 млн руб. соответственно), «Билет на Vegas» (204,3 млн и 124 млн руб.).

Выручка ООО «Фреш-Фильм» по РСБУ в 2018 году увеличилась почти второе, до 84,4 млн руб., убыток от основной деятельности составил 41,5 млн руб., чистая прибыль — 2,8 млн руб.

Информации о деятельности продюсерского центра «Галустян» в открытых источниках нет.

Авторы: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович
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