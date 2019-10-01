Михаил Галустян из шоу «Наша Russia» станет лицом телеканала СТС

Вслед за получившими известность на ТНТ Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным на СТС переходит Михаил Галустян

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В четверг, 3 октября, компания «Эверест», занимающаяся спонсорством на каналах Национальной медиа группы и «СТС Медиа», на своем мероприятии для рекламодателей представит актера и продюсера Михаила Галустяна как новое лицо СТС. Об этом РБК рассказал сотрудник одного из рекламных агентств. Галустян действительно ведет переговоры с «СТС Медиа», подтвердил знакомый шоумена.

РБК направил запросы в «СТС Медиа» и помощнице Галустяна.

С 2006 года Галустян работал в проектах телеканала ТНТ. В скетчкоме «Наша Russia», который выходил в эфир с 2006 по 2016 год (с учетом повторов) и который снимала также входящая в «Газпром-Медиа» студия Comedy Club Production, актер сыграл шесть ролей. В 2016 году на ТНТ выходил сериал «Бородач», главную роль в котором играл Галустян.

В 2011 году на пике своей популярности программа «Наша Russia» имела с учетом повторов среднюю долю 17,8% в целевой аудитории ТНТ (зрители 14–44 лет), тогда как среднесуточная доля всего телеканала в том году равнялась лишь 12,6%. «Бородач» также был драйвером популярности всего ТНТ: его средняя доля с учетом повторов равнялась 15%, среднесуточная доля всего канала — 11,4%.

РБК направил запросы в «Газпром-Медиа».