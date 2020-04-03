Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Мэр отметил, что жителей столицы пока не ограничивают в поездках на личном транспорте, но они не должны стать массовыми. Количество людей в салоне тоже не регулируется, но, предупредил Собянин, большими компаниями лучше не ездить

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», анонс которого показали в эфире.

«Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание», — пояснил Собянин.

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По словам мэра, система ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора) позволит отследить, как каждая из машин ведет себя на дорогах: «Либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно».

Собянин отметил, что власти не ограничивают количество людей в машинах, но призвал граждан быть сознательными. «Надо иметь в виду, что если вы собираетесь впятером, вшестером, всех соседей и поехали куда-то, то это тоже негодная ситуация, лучше уж тогда на общественном транспорте», — приводит его слова ТАСС.