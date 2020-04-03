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Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

Минпромторг рекомендовал регионам отказаться от введенных на время нерабочих дней ограничений на торговлю алкоголем. В нескольких регионах запреты решили оставить из-за всплеска преступности и потребления алкоголя
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

После того как губернаторы восьми регионов ввели ограничения на продажу алкоголя на время нерабочих дней, Минпромторг направил письмо, в котором попросил не менять существующий порядок продажи алкоголя, поскольку дополнительные ограничения могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение». Прислушались ли к рекомендации министерства в регионах, разбирался РБК.

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя
Бизнес

В связи с распространением коронавируса как минимум 35 регионов по примеру Москвы решили ввести самоизоляцию для граждан всех возрастов. После этого власти некоторых субъектов Федерации решили ограничить и продажу алкогольной продукции. Такое решение приняли в Кемеровской области, Туве, Карелии, Башкирии, Красноярском крае, Пермском крае. В Забайкальском крае и некоторых районах Якутии полностью запретили продажу спиртного.

Власти Пермского края не будут отменять ограничения на продажу алкоголя согласно рекомендации Минпромторга, сообщили РБК-Пермь в правительстве региона. В краевом Минпромторге сообщили, что продажа алкоголя запрещена с 11:00 до 20:00 на период объявленной в регионе самоизоляции. Такое решение, по мнению региональных властей, позволит обеспечить безопасность граждан на время вынужденных ограничений в связи с коронавирусом. Там также заверили, что спрос на алкоголь остался на том же уровне, на котором он находился до сокращения часов продажи. Ограничения в регионе продлились вместе со сроком нерабочего периода, который теперь действует до 30 апреля.

Глава Якутии Айсен Николаев в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» объяснил введение «сухого закона» на территории четырех районов региона всплеском преступности во время нерабочих дней. «У нас, к сожалению, в целом в России и в Якутии, в частности, когда президент объявил неделю нерабочей, многие решили, что это дополнительные каникулы, дополнительный отпуск. И у нас в четверг-пятницу, как мне докладывали, выросла реализация спиртных напитков более чем в два раза. И, к сожалению, сразу в субботу и воскресенье пошел вверх вал преступности. Были страшные, резонансные убийства», — отметил Николаев.

Московские власти опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя
Общество

На вопрос РБК о том, планирует ли глава Якутии отменить ограничения на продажу после заявления федерального ведомства, его пресс-секретарь Ирина Ефимова сообщила, что меры будут действовать в регионе до 6 апреля. «Сегодня в своем прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы пользователей, Айсен Сергеевич [Николаев] сказал, что рассматривается вариант не продлевать полный запрет, а ограничить время продажи», — добавила Ефимова. «У нас и так с 14 до 20 только продают уже много лет. Речь идет о дополнительном ограничении продаж по времени», — уточнила она, добавив, что окончательное решение пока не принято.

В Забайкалье отменять уже принятые решения по ограничениям продажи алкоголя не планируют. Но мнение ведомства будет учтено — власти региона воздержатся от новых ограничений в этой сфере, рассказал собеседник РБК, близкий к руководству Забайкалья. Накануне президент Владимир Путин заявил, что меры ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, — на усмотрение регионов, напомнил он.

Пока в регионе продолжает действовать полный запрет на продажу алкоголя юрлицам — нарушителям грозит штраф до 300 тыс. руб.

По данным региональных властей, за время действия в крае особого режима из-за коронавируса объем продаж алкоголя вырос на 40%.

Как сообщили в региональной администрации, отмена запрета будет только в случае нормализации ситуации с преступностью и отсутствия других угроз, провоцируемых употреблением алкоголя. «В сложившихся в крае условиях продолжения «пьяного пира во время чумы», а также циничных заработков на крови и здоровье людей краевое руководство не допустит. Будут приняты все необходимые, самые жесткие ограничительные меры и наказания для безусловного обеспечения нормального порядка и жизнеобеспечения», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

В пресс-службе главы Башкирии сообщили, что вопрос снятия ограничений не обсуждался. Глава госкомитета республики по торговле Алексей Гусев в разговоре с РБК-Башкортостан обратил внимание на поддержку населением антиалкогольных мер в соцсетях и сказал, что у него нет информации о возможной отмене ограничений.

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут... Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», — заявлял накануне глава республики Радий Хабиров.

Авторы: Елизавета Антонова, Галия Набиева, Гаяна Демурина
Теги: Минпромторг, алкоголь, коронавирус
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Московские власти опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Общество
Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя
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