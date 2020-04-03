Регионы ответили на просьбу Минпромторга не ограничивать продажу алкоголя

Минпромторг рекомендовал регионам отказаться от введенных на время нерабочих дней ограничений на торговлю алкоголем. В нескольких регионах запреты решили оставить из-за всплеска преступности и потребления алкоголя

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После того как губернаторы восьми регионов ввели ограничения на продажу алкоголя на время нерабочих дней, Минпромторг направил письмо, в котором попросил не менять существующий порядок продажи алкоголя, поскольку дополнительные ограничения могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение». Прислушались ли к рекомендации министерства в регионах, разбирался РБК.

В связи с распространением коронавируса как минимум 35 регионов по примеру Москвы решили ввести самоизоляцию для граждан всех возрастов. После этого власти некоторых субъектов Федерации решили ограничить и продажу алкогольной продукции. Такое решение приняли в Кемеровской области, Туве, Карелии, Башкирии, Красноярском крае, Пермском крае. В Забайкальском крае и некоторых районах Якутии полностью запретили продажу спиртного.

Власти Пермского края не будут отменять ограничения на продажу алкоголя согласно рекомендации Минпромторга, сообщили РБК-Пермь в правительстве региона. В краевом Минпромторге сообщили, что продажа алкоголя запрещена с 11:00 до 20:00 на период объявленной в регионе самоизоляции. Такое решение, по мнению региональных властей, позволит обеспечить безопасность граждан на время вынужденных ограничений в связи с коронавирусом. Там также заверили, что спрос на алкоголь остался на том же уровне, на котором он находился до сокращения часов продажи. Ограничения в регионе продлились вместе со сроком нерабочего периода, который теперь действует до 30 апреля.

Глава Якутии Айсен Николаев в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» объяснил введение «сухого закона» на территории четырех районов региона всплеском преступности во время нерабочих дней. «У нас, к сожалению, в целом в России и в Якутии, в частности, когда президент объявил неделю нерабочей, многие решили, что это дополнительные каникулы, дополнительный отпуск. И у нас в четверг-пятницу, как мне докладывали, выросла реализация спиртных напитков более чем в два раза. И, к сожалению, сразу в субботу и воскресенье пошел вверх вал преступности. Были страшные, резонансные убийства», — отметил Николаев.