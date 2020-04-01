Московские власти опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве не собираются устанавливать запрет на свободную продажу алкогольных напитков на фоне режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом РБК заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, назвав информацию об этом шуткой.

В разговоре с РБК депутат города Долгопрудный Московской области Борис Надеждин также назвал опубликованный документ, касающийся запрета продажи алкоголя, фейком.

Ранее несколько субъектов России ввели ограничения на продажу алкогольной продукции в связи с карантином по коронавирусу.

Первым регионом стала Якутия — там продажу алкоголя запретили в нескольких муниципалитетах, в том числе в самом Якутске. Ограничение будет действовать до 6 апреля.