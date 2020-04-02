В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
ФСБ пришло с обысками в следственный департамент МВД Общество, 15:51 В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк» Общество, 15:45 РБК проведет трансляцию конференции «Как компаниям пережить весну-2020» Бизнес, 15:44 В Испании от коронавируса умерло более 10 тыс. человек Общество, 15:40 ИИ в теплице и машинное зрение на заводе: главное в сельском хозяйстве Pro, 15:38 Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов Общество, 15:36 Союз ветеранов Анголы удалил данные о возможном главе «Росзарубежнефти» Экономика, 15:36 Правительство выделит ₽500 млн помощи застрявшим за границей россиянам Общество, 15:34 Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции Общество, 15:31 Новак заявил об отсутствии планов России увеличить добычу нефти Общество, 15:24 Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов Бизнес, 15:24 Очередь мигрантов в Петербурге за продлением разрешений. Фоторепортаж Общество, 15:24  Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в тестах на COVID-19 Общество, 15:21 Лукашенко оценил поставки нефти из России фразой «Это что, нормально?» Политика, 15:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является «спящей», и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил автор поправки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Два вида штрафов

Москвичей будут штрафовать по нормам федерального КоАПа за нарушение федеральных правил, по нормам московского — за нарушение правил, введенных непосредственно мэром города, пояснил РБК автор законопроекта о штрафах для нарушителей карантина, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Изменения, внесенные Мосгордумой в московский Кодекс административных правонарушений, дополняют принятые Госдумой поправки в федеральный КоАП, уточнил он. Днем ранее Мосгордума приняла закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Пока Мосгордумой и Госдумой утверждены наказания за нарушения правил, но самих сводов правил (ни столичного, ни федерального) пока нет, напомнил депутат. «Если какая-то норма будет установлена федеральными правилами, дублировать ее дополнительно в московском постановлении уже не будет необходимости», — отметил Щитов. Дальше появятся «полные, подробные своды правил поведения в режиме повышенной готовности», пообещал депутат.

Например, если в федеральном своде правил будет сказано, что по стране нельзя ездить на личном транспорте, в этом случае в Москве такого правила не будет. «Оно и не нужно, потому что оно и так действует. За нарушение этого федерального правила будет штраф, который Госдума приняла во вторник, 31 марта. Но в федеральном своде правил, например, может не содержаться запрета на посещение мангальных площадок, а в московских правилах будет такой пункт», — предположил Щитов.

Мосгордума наделила столичную полицию правом «подойти, составить протокол, выписать штраф либо провести разъяснительную беседу» с нарушителями режима, напомнил депутат. «Люди разные, кому-то достаточно просто увещевания, для кого-то нужна мера административного воздействия», — считает он.

Наказание за езду

Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является «спящей» и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Пока даже если вы на своем автомобиле проехались в другой район, купили там продукты, потому что дешевле или другой ассортимент — ничего страшного, никто вас за это не оштрафует, — сказал он. — Но, если вы на своем автомобиле приехали в парк закрытый, пролезли через ограду и пошли гулять, конечно, это уже нарушение». Он не исключил, что в ближайшем будущем эти «достаточно мягкие» правила будут ужесточены: «Могут вводиться специальные режимы пользования личным транспортом». В этой ситуации и начнет действовать норма о наказании за нарушение режима с использованием транспортного средства, пояснил Щитов.

Московские власти с 30 марта ввели в городе режим самоизоляции, разрешив жителям покидать квартиры только для того, чтобы пойти на работу или сходить в магазин, а также в некоторых других прямо прописанных в указе мэра случаях.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Москва, Мосгордума, коронавирус, штрафы
Материалы по теме
Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Общество
Две трети россиян ограничили контакты с другими людьми из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter