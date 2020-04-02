В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является «спящей», и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил автор поправки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Два вида штрафов

Москвичей будут штрафовать по нормам федерального КоАПа за нарушение федеральных правил, по нормам московского — за нарушение правил, введенных непосредственно мэром города, пояснил РБК автор законопроекта о штрафах для нарушителей карантина, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Изменения, внесенные Мосгордумой в московский Кодекс административных правонарушений, дополняют принятые Госдумой поправки в федеральный КоАП, уточнил он. Днем ранее Мосгордума приняла закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Пока Мосгордумой и Госдумой утверждены наказания за нарушения правил, но самих сводов правил (ни столичного, ни федерального) пока нет, напомнил депутат. «Если какая-то норма будет установлена федеральными правилами, дублировать ее дополнительно в московском постановлении уже не будет необходимости», — отметил Щитов. Дальше появятся «полные, подробные своды правил поведения в режиме повышенной готовности», пообещал депутат.

Например, если в федеральном своде правил будет сказано, что по стране нельзя ездить на личном транспорте, в этом случае в Москве такого правила не будет. «Оно и не нужно, потому что оно и так действует. За нарушение этого федерального правила будет штраф, который Госдума приняла во вторник, 31 марта. Но в федеральном своде правил, например, может не содержаться запрета на посещение мангальных площадок, а в московских правилах будет такой пункт», — предположил Щитов.