Пандемия коронавируса , 03 апр, 00:14
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Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе. Там сообщили, что граждане могут поехать на машинах в другой район в случае серьезной необходимости.
«При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», — сообщили в штабе.
Там добавили, что если пешком можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки, то на своей машине или такси можно доехать до соседнего гипермаркета.
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