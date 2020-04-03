Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе. Там сообщили, что граждане могут поехать на машинах в другой район в случае серьезной необходимости.

«При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», — сообщили в штабе.

Там добавили, что если пешком можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки, то на своей машине или такси можно доехать до соседнего гипермаркета.

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