ЦБ разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт

Такие меры будут действовать на период ограничений из-за коронавируса, но после их отмены диагностические карты техосмотра автомобиля нужно предоставить в течение месяца

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Центробанк рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт техосмотра автомобилей на период ограничений из-за коронавируса. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, которая велась онлайн в YouTube.

При этом, по словам Набиуллиной, предоставить диагностические карты нужно будет не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения.

Помимо этого она отметила, что введенные по борьбе с коронавирусом меры повлияют на увеличение сроков урегулирования убытков. Однако, по словам Набиуллиной, «важно, чтобы при этом страховщики старались обеспечивать максимальную защиту интересов потребителей страховых услуг». «За соблюдением интересов клиентов мы будем особенно пристально следить в этот период», — заключила глава ЦБ.

Ранее водители не могли получить полис ОСАГО без диагностической карты, которая подтверждала, что автомобиль прошел техосмотр. Машины, которые нуждаются в этой процедуре, без полиса ОСАГО запрещено использовать.