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Пандемия коронавируса ,  
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Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют. Об этом говорится в письме союза, направленном председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

«С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен», — говорится в письме.

В случае принятия предложения минимальная граница для физических лиц, владеющих легковыми автомобилями, снизится с 2746 до 2471 рублей, а максимальная поднимется с 4942 до 5436 рублей. Нынешний коридор ОСАГО установили в результате реформы ОСАГО, которая вступила в силу в январе 2019 года. Страховщик имеет право внутри этого коридора выбрать базовую ставку. Затем в ней будут применены повышающие или понижающие коэффициенты, за счет которых будет сформирована итоговая стоимость полиса.

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В письме перечисляются и другие предложения по смягчению требований регулятора к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков на фоне пандемии коронавируса и нестабильности на финансовых и сырьевых рынках. В частности, речь идет о смягчении требований в части срока страховых выплат потерпевшим. Страховщики просят увеличить максимальный срок с 20 до 30 рабочих дней.

Помимо этого, страховщики попросили регулятор отменить или перенести проверки участников страхового рынка, скорректировать сроки предоставления бухгалтерской отчетности, а также ввести мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховщиков сроком на полгода. Последнее позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску. В качестве даты фиксации котировок ценных бумаг предлагается использовать 1 февраля 2020 года.

Теги: Союз страховщиков, Центробанк России, ОСАГО, коронавирус
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