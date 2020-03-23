Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют. Об этом говорится в письме союза, направленном председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

«С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен», — говорится в письме.

В случае принятия предложения минимальная граница для физических лиц, владеющих легковыми автомобилями, снизится с 2746 до 2471 рублей, а максимальная поднимется с 4942 до 5436 рублей. Нынешний коридор ОСАГО установили в результате реформы ОСАГО, которая вступила в силу в январе 2019 года. Страховщик имеет право внутри этого коридора выбрать базовую ставку. Затем в ней будут применены повышающие или понижающие коэффициенты, за счет которых будет сформирована итоговая стоимость полиса.

В письме перечисляются и другие предложения по смягчению требований регулятора к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков на фоне пандемии коронавируса и нестабильности на финансовых и сырьевых рынках. В частности, речь идет о смягчении требований в части срока страховых выплат потерпевшим. Страховщики просят увеличить максимальный срок с 20 до 30 рабочих дней.