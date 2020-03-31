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Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила прохождение техосмотра, а также отложила реформу, которая предполагала обязательную фиксацию процесса на фото. Поправки были приняты в рамках пакета, наделившего правительство правом вводить режим ЧС
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Автомобили, которые эксплуатируются меньше четырех лет, освободили от техосмотра. Соответствующее решение приняла Госдума 31 марта. Поправки были предложены ко второму чтению комплексного законопроекта, который наделил российское правительство дополнительными полномочиями из-за эпидемии коронавируса.

Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, должны проходить техосмотр каждые два года, а машины старше десяти лет — ежегодно. Машины, которые используют как такси, должны проходить техосмотр ежегодно, если прошло не более пяти лет с даты выпуска. Далее надо проводить технический осмотр раз в полгода.

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Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет. Для такси прежние правила предусматривали регулярный техосмотр раз в полгода.

Этот же законопроект переносит реформу техосмотра, которая предполагает обязательную фотофиксацию процесса, и откладывает вступление в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты. Соответствующий законопроект был принят еще в мае 2019 года. Планировалось, что он вступит в силу с 8 июня 2020 года.

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В пресс-службе Минэкономразвития сообщили РБК, что «меры необходимы для минимизации издержек бизнеса и граждан в сфере технического осмотра».

Законопроект, расширяющий полномочия правительства России и разрешающий ему вводить режим ЧС, был принят Госдумой 31 марта сразу во втором и третьем чтениях. В тот же день его поддержал Совфед. Закон был инициирован правительством в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа на территории страны.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Госдума, автомобили, коронавирус, техосмотр
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