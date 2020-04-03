Власти рекомендовали регионам вернуть табак в товары первой необходимости

Фактическое расширение списка товаров первой необходимости путем дачи рекомендации властям регионов объясняется стремлением избежать дефицита сигарет. Вице-премьер Абрамченко также рекомендовала вернуть в список автозапчасти

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Сигареты и другая табачная продукция, а также запчасти к автомобилям могут вернуться в список товаров первой необходимости, производство и продажа которых разрешены в период введенных указом президента России нерабочих дней. Признать табак и автозапчасти такими товарами рекомендовала руководителям регионов России вице-премьер Виктория Абрамченко. Копия документа, датированного 2 апреля, есть в распоряжении РБК, представитель вице-премьера подтвердил подлинность документа.

В первоначальной версии списка товаров первой необходимости, утвержденного распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта, и табачная продукция, и автозапчасти, в том числе шины, фигурировали, однако уже через день исчезли.

После этого расположенные в Петербурге и Ленобласти табачные предприятия JTI, BAT и «Филип Моррис Ижора» прекратили работу, предупредив об угрозе возникновения дефицита.

«Исключение табачной продукции из перечня непродовольственных товаров первой необходимости и, следовательно, приостановка производства на более длительный срок могут привести к возникновению дефицита легальной продукции. Эта ситуация может спровоцировать взрывной рост нелегального рынка», — говорил РБК Санкт-Петербург» вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко.

2 апреля Владимир Путин своим указом продлил в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нерабочие дни до 30 апреля, разрешив при этом продолжать работу организациям, «обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости». Таким образом, возникла угроза остановки табачных фабрик еще на месяц. Ранее редактор отраслевого информационно-аналитического агентства «Русский табак» Максим Королев предупреждал, что у всех табачных фабрик запас продукции на складах примерно на три-четыре недели, по истечении которых может возникнуть дефицит.