Власти рекомендовали регионам вернуть табак в товары первой необходимости

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
РУСАДА прекратило тестирования на допинг до конца апреля Спорт, 16:20 Оперштаб Москвы разрешил онкобольным ездить в больницы Общество, 16:18 МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса Финансы, 16:17 Россия полностью прекратит международное авиасообщение Общество, 16:17 Мурашко заявил о развитии ситуации с вирусом по благоприятному сценарию Общество, 16:16 Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Общество, 16:14 Как виртуальная реальность может помочь в лечении наркозависимости Индустрия 4.0, 16:11  ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса Финансы, 16:08 Мишустин не исключил самый сложный сценарий развития ситуации с COVID-19 Общество, 16:02 WWF назвал самые экологичные евразийские нефтегазовые компании 2019 года Зеленая экономика, 15:57  МСП Банк профинансировал инновационное производство в Тульской области Пресс-релиз, 15:57 Рост цен на нефть Brent ускорился до 16% — выше $34 Quote, 15:53 Тренер сообщил о карантине футболиста «Монако» Головина под Кемерово Спорт, 15:53 Бывший игрок «Ростова» сообщил о драке Карпина с охраной аэропорта Спорт, 15:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти рекомендовали регионам вернуть табак в товары первой необходимости

Фактическое расширение списка товаров первой необходимости путем дачи рекомендации властям регионов объясняется стремлением избежать дефицита сигарет. Вице-премьер Абрамченко также рекомендовала вернуть в список автозапчасти
Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС

Сигареты и другая табачная продукция, а также запчасти к автомобилям могут вернуться в список товаров первой необходимости, производство и продажа которых разрешены в период введенных указом президента России нерабочих дней. Признать табак и автозапчасти такими товарами рекомендовала руководителям регионов России вице-премьер Виктория Абрамченко. Копия документа, датированного 2 апреля, есть в распоряжении РБК, представитель вице-премьера подтвердил подлинность документа.

В первоначальной версии списка товаров первой необходимости, утвержденного распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта, и табачная продукция, и автозапчасти, в том числе шины, фигурировали, однако уже через день исчезли.

После этого расположенные в Петербурге и Ленобласти табачные предприятия JTI, BAT и «Филип Моррис Ижора» прекратили работу, предупредив об угрозе возникновения дефицита.

«Исключение табачной продукции из перечня непродовольственных товаров первой необходимости и, следовательно, приостановка производства на более длительный срок могут привести к возникновению дефицита легальной продукции. Эта ситуация может спровоцировать взрывной рост нелегального рынка», — говорил РБК Санкт-Петербург» вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко.

2 апреля Владимир Путин своим указом продлил в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нерабочие дни до 30 апреля, разрешив при этом продолжать работу организациям, «обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости». Таким образом, возникла угроза остановки табачных фабрик еще на месяц. Ранее редактор отраслевого информационно-аналитического агентства «Русский табак» Максим Королев предупреждал, что у всех табачных фабрик запас продукции на складах примерно на три-четыре недели, по истечении которых может возникнуть дефицит.

Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя
Бизнес

Менять ранее утвержденный список товаров первой необходимости правительство не стало. Вместо этого в кабмине решили воспользоваться нормой, разрешающей властям регионов дополнять перечень «в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки» на их территории.

«Рекомендовать в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р включить в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти», — говорится в документе за подписью Абрамченко.

Как объясняет источник РБК, близкий к аппарату вице-премьера, «рекомендация предполагает, что если в субъекте все спокойно, то предприятия, производящие такие товары и оказывающие услуги по продаже, доставке, упаковке, по решению региональных властей могут осуществлять свою деятельность».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

«Это необходимо для того, чтобы не было табачных бунтов и могли работать автомастерские, чтобы не было проблем у перевозчиков в том числе продуктов и иных товаров первой необходимости, мусорных операторов и иных коммунальных служб», — пояснил собеседник РБК.

В федеральную версию списка непродовольственных товаров первой необходимости входят:

  • детские товары — подгузники, пеленки для новорожденных, шампунь, крем от опрелостей, бутылочки для кормления, соски-пустышки;
  • моющие, чистящие и гигиенические средства — антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок;
  • медицинские маски;
  • спички;
  • свечи;
  • зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты;
  • автомобильные бензин и дизельное топливо;
  • сжиженный природный газ.

В распоряжении правительства отмечается, что организациями, обеспечивающими население данными товарами, считаются все, кто задействован в их производстве и доставке до конечного потребителя. При этом магазинам, в ассортименте которых есть хотя бы один из включенных в список товаров, разрешается торговать и товарами, не попавшими в перечень.

Авторы: Евгений Калюков, Ирина Парфентьева
Теги: табак, курение, коронавирус, автозапчасти, Виктория Абрамченко
Материалы по теме
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Общество
Россия направит в Сербию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Общество
В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter