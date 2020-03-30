Пандемия коронавируса , 30 мар, 00:00
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Правительство конкретизировало список товаров первой необходимости
Правительство внесло изменения в утвержденный ранее список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю. Документ опубликован на сайте кабмина.
В перечне, в частности, некоторые товары вынесли отдельно. Например, исчезла общая категория «Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», вместо нее в перечне указаны:
- Санитарно-гигиеническая маска
- Антисептик для рук
- Салфетки влажные
- Салфетки сухие
- Мыло туалетное
- Мыло хозяйственное
- Паста зубная
- Щетка зубная
- Бумага туалетная
- Гигиенические прокладки
- Стиральный порошок
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