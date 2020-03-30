Правительство конкретизировало список товаров первой необходимости

Правительство внесло изменения в утвержденный ранее список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю. Документ опубликован на сайте кабмина.

В перечне, в частности, некоторые товары вынесли отдельно. Например, исчезла общая категория «Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», вместо нее в перечне указаны:

Санитарно-гигиеническая маска

Антисептик для рук

Салфетки влажные

Салфетки сухие

Мыло туалетное

Мыло хозяйственное

Паста зубная

Щетка зубная

Бумага туалетная

Гигиенические прокладки

Стиральный порошок

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