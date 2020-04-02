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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин пообещал продлить срок действия проездных билетов после 1 мая

Фото: АГН «Москва»

Срок действия проездных билетов на общественный транспорт Москвы, которые не были использованы, будет продлен после 1 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, билеты будут продлены в том случае, если в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Собянин заявил, что действие оплаченных школьных и студенческих льготных проездных тоже будет продлено.

Собянин заявил об отсутствии необходимости вводить пропускной режим
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Собянин также сообщил, что власти Москвы не собираются вводить режим спецпропусков. Такое решение он объяснил дисциплинированностью жителей столицы, которую они продемонстрировали в первую нерабочую неделю.

«Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса», — написал мэр, отметив, что большинство жителей соблюдают режим всеобщей самоизоляции.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По словам Собянина, рассмотреть вопрос пропускного режима, когда для передвижения по городу будет необходим специальный документ, можно в двух случаях: при ухудшении эпидемиологической ситуации или при увеличении числа нарушителей карантина.

К 2 апреля в Москве выявили 2475 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки это число выросло на 595. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, почти половина всех заболевших, 46%, — люди в возрасте до 40 лет.

Теги: Москва, транспорт, Сергей Собянин, коронавирус
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