Собянин пообещал продлить срок действия проездных билетов после 1 мая

Фото: АГН «Москва»

Срок действия проездных билетов на общественный транспорт Москвы, которые не были использованы, будет продлен после 1 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, билеты будут продлены в том случае, если в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Собянин заявил, что действие оплаченных школьных и студенческих льготных проездных тоже будет продлено.

Собянин также сообщил, что власти Москвы не собираются вводить режим спецпропусков. Такое решение он объяснил дисциплинированностью жителей столицы, которую они продемонстрировали в первую нерабочую неделю.

«Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса», — написал мэр, отметив, что большинство жителей соблюдают режим всеобщей самоизоляции.