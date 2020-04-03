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Авария с «Адмиралом Кузнецовым» ,  
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Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

По словам Алексея Рахманова, предварительный ущерб составил 500 млн руб., в будущем эта сумма может незначительно измениться
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Предварительный ущерб от пожара в декабре прошлого года на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» составил порядка 500 млн руб. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Глава ОСК допустил, что в будущем эта сумма может скорректироваться, «но не очень значительно». В феврале он говорил, что ущерб превысит 300 млн руб.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж
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Рахманов также сообщил, что пожар не повлияет на срок передачи авианосца флоту после ремонта и модернизации, это произойдет в 2022 году.

Пожар на корабле произошел 12 декабря 2019 года, когда «Адмирал Кузнецов» стоял на ремонте в Североморске. Возгорание возникло во время проведения сварочных работ, полностью потушить его удалось лишь на следующий день. В результате ЧП двое военнослужащих погибли, еще 14 человек пострадали.

Глава ОСК ответил на данные о стоимости ремонта «Кузнецова» после пожара
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«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что ущерб от пожара, по предварительным данным, равен нынешней стоимости корабля — 95 млрд руб. В эту сумму вошли повреждения конструкций крейсера, ремонтного оборудования и ущерб от травм пострадавших. В ответ Рахманов заявил, что такие данные не соответствуют действительности. По словам главы ОСК, «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений.

Авианосец находится на плановом ремонте на предприятии ОСК в Североморске с апреля 2018 года. Он прибыл туда по возвращении из похода в Средиземное море, откуда наносил удары по объектам боевиков в Сирии. Завершить ремонт «Адмирала Кузнецова» планируется в 2022 году.

Исследование РБК: сколько стоил сирийский поход «Адмирала Кузнецова»
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: ОСК, пожар, «Адмирал Кузнецов»
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