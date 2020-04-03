Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

По словам Алексея Рахманова, предварительный ущерб составил 500 млн руб., в будущем эта сумма может незначительно измениться

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Предварительный ущерб от пожара в декабре прошлого года на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» составил порядка 500 млн руб. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Глава ОСК допустил, что в будущем эта сумма может скорректироваться, «но не очень значительно». В феврале он говорил, что ущерб превысит 300 млн руб.

Рахманов также сообщил, что пожар не повлияет на срок передачи авианосца флоту после ремонта и модернизации, это произойдет в 2022 году.

Пожар на корабле произошел 12 декабря 2019 года, когда «Адмирал Кузнецов» стоял на ремонте в Североморске. Возгорание возникло во время проведения сварочных работ, полностью потушить его удалось лишь на следующий день. В результате ЧП двое военнослужащих погибли, еще 14 человек пострадали.