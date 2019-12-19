Глава ОСК ответил на данные о стоимости ремонта «Кузнецова» после пожара

Глава ОСК ответил на данные о стоимости ремонта «Кузнецова» после пожара

По словам Алексея Рахманова, сумма в 95 млрд руб. не соответствует действительности. «Коммерсантъ» ранее сообщил, что сумма ущерба почти равна стоимости корабля

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов прокомментировал сообщения о предварительной сумме ущерба, который был нанесен авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» после пожара 12 декабря.

«Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на «Адмирале Кузнецове», якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», — сказал Рахманов журналистам (цитата по РИА Новости»).

По его словам, критических повреждений у корабля нет, поскольку оборудование из отсека, где произошел пожар, было демонтировано в ходе капитального ремонта.

О том, что сумма ущерба от пожара сопоставима со стоимостью самого авианосца, сообщала накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота. По словам собеседника, сумма ущерба предварительно оценена в 95 млрд руб., сюда вошли повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также «вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты», сообщало издание.