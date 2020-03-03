Суд перевел совладельца «Усть-Луги» Валерия Израйлита под домашний арест

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 66,44 (+0,12) Quote, 12:22
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 73,94 (+0,52) Quote, 12:22
В Иране число зараженных коронавирусом превысило 2,3 тыс. человек Общество, 18:20 Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе Политика, 18:20 Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом Политика, 18:16 Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 18:13 ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ставку Финансы, 18:13 Стал известен соперник и дата следующего боя боксера Поветкина Спорт, 18:12 Продавец естественный: почему обучение продажам не всегда эффективно Pro, 18:01 Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова Общество, 17:56 Женева в изоляторе: 10 главных новинок мотор-шоу Авто, 17:50  Лавров попросил Францию и ФРГ реагировать на заявления Киева по Донбассу Политика, 17:44 Совершивший экстренную посадку в Перми самолет S7 вылетел в Москву Общество, 17:38 От «Дау» до «Ширли»: лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля Стиль, 17:32 В Госдуму внесли законопроект о заморозке цен на лекарства при эпидемии Общество, 17:30 Под Севастополем разрушили могилу неизвестного солдата Общество, 17:29
Общество ,  
0 

Суд перевел совладельца «Усть-Луги» Валерия Израйлита под домашний арест

Совладельца компании «Усть-Луга», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, перевели под домашний арест
Валерий Израйлит (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел из СИЗО под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в постановлении судьи Анжелики Морозовой, копия которого есть у РБК.

Под домашним арестом он будет находиться до 2 мая включительно. Израйлиту разрешили прогулки три часа в день, однако он не может общаться ни с кем, кроме близких родственников и участников своего процесса, а также пользоваться интернетом.

Суд пришел к выводу, что назначить Израйлиту еще более мягкую меру пресечения, чем домашний арест, невозможно, поскольку в этом случае он может надавить на свидетелей, давших показания против него.

Решение об изменении меры пресечения бизнесмену суд принял с учетом того, что Израйлит уже более трех лет провел под стражей. За полгода судебного процесса у суда «сформировалась внутренняя убежденность в том, что достичь целей избрания меры пресечения в данном случае и на данном этапе судебного разбирательства возможно и с применением в отношении подсудимого домашнего ареста», — говорится в постановлении.

СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита
Экономика

Как уточняется в документе, суд «безусловно принял во внимание все позитивные данные об Израйлите», в том числе о его благотворительной деятельности, наградах, «стабильных социальных связях» и о том, что с момента возбуждения уголовного дела подозреваемый себя ничем не скомпрометировал. Морозова отметила, что бизнесмен проявил «разумное и основанное на законе» отношение к своему преследованию.

Судья, однако, не согласилась, что вменяемые Израйлиту преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности, несмотря на то, что с августа прошлого года действуют поправки в УПК, расширяющие определение таких преступлений. Кодекс запрещает заключать под стражу обвиняемых по делам, связанным с предпринимательской деятельностью.

Израйлита арестовали в 2016 году из-за подозрений в участии в преступной группе, которая экономила на поставках некачественных труб для порта в Усть-Луге, а деньги выводила за границу. В отношении Израйлита завели несколько уголовных дел. Ущерб его действий действий оценили в 3,5 млрд руб. Основой для уголовного производства стали данные из декларации о контролируемых бизнесменом иностранных компаниях, которую он подал в рамках процедуры амнистии капиталов. Дело Израйлита стало первым случаем, когда амнистию капиталов использовали против бизнеса. Предприниматель подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ за разглашение налоговой тайны. Следственный комитет не нашел оснований для проверки сотрудников ФСБ.

Авторы: Маргарита Алехина, Гаяна Демурина
Теги: Валерий Израйлит, домашний арест
Материалы по теме
Дело Израйлита привели как пример бреши в законе об амнистии капитала
Общество
Районный суд отказался учитывать решение Верховного суда в деле Израйлита
Экономика
Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter