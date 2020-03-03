Суд перевел совладельца «Усть-Луги» Валерия Израйлита под домашний арест

Совладельца компании «Усть-Луга», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, перевели под домашний арест

Валерий Израйлит (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел из СИЗО под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в постановлении судьи Анжелики Морозовой, копия которого есть у РБК.

Под домашним арестом он будет находиться до 2 мая включительно. Израйлиту разрешили прогулки три часа в день, однако он не может общаться ни с кем, кроме близких родственников и участников своего процесса, а также пользоваться интернетом.

Суд пришел к выводу, что назначить Израйлиту еще более мягкую меру пресечения, чем домашний арест, невозможно, поскольку в этом случае он может надавить на свидетелей, давших показания против него.

Решение об изменении меры пресечения бизнесмену суд принял с учетом того, что Израйлит уже более трех лет провел под стражей. За полгода судебного процесса у суда «сформировалась внутренняя убежденность в том, что достичь целей избрания меры пресечения в данном случае и на данном этапе судебного разбирательства возможно и с применением в отношении подсудимого домашнего ареста», — говорится в постановлении.