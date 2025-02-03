 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

AZAL приостановила полеты в Астрахань

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Авиакомпания объяснила решение тем, что сегодня воздушное пространство над Астраханью снова закрыли на фоне атаки дронов. В конце декабря самолет азербайджанского перевозчика, летевший в Грозный, разбился в Казахстане
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает все рейсы между Баку и Астраханью, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В авиакомпании пояснили, что перелеты из Баку в Астрахань и обратно приостанавливаются на неопределенный срок «в целях безопасности» и сделано это «в связи с очередным закрытием воздушного пространства над российским городом».

В ночь на 3 февраля временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах нескольких городов Поволжья — Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Ограничения были сняты через несколько часов.

В трех аэропортах Северного Кавказа ввели ограничения на полеты
Общество
Аэропорт Махачкалы&nbsp;

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в ночь на 3 февраля беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭКа. Для отражения атаки были задействованы средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При падении одного из дронов произошло возгорание.

В декабре 2024 года Azerbaijan Airlines прекратила полеты из Баку в десять российских городов (Грозный, Махачкала, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Волгоград). Это произошло по решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана с учетом «рисков, которые могут возникнуть в сфере безопасности полетов».

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение, когда выполнял рейс из Баку в Грозный. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. В Кремле отметили, что азербайджанский самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. «В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — указано в сообщении. Президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России.

Алиев заявлял, что воздушное судно потеряло управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и было повреждено огнем с земли. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Вина за смерть пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации», считает президент Азербайджана.

СК России сообщал, что проверит действия должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Azerbaijan Airlines Астрахань Баку
Материалы по теме
Баку сообщил, когда предоставит итоги расследования падения лайнера AZAL
Общество
Баку заявил о появлении в России дезинформации по крушению лайнера AZAL
Политика
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Стала известна мощность сработавшей в «Алых парусах» взрывчаткиПолитика, 12:29
Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дроновПолитика, 12:25
Как сделать сотрудников самозанятыми и не получить претензии ФНСPro, 12:24
На семинаре по франчайзингу рассказали, как правильно оформить ноу-хауФраншизы, 12:15
Reuters узнал о неполных поставках военной помощи США Украине при БайденеПолитика, 12:14
Стало известно о состоянии основателя батальона «Арбат» после взрываПолитика, 12:11
Чему 50-летним инвесторам стоит поучиться у инвесторов-зумеровPro, 12:09
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Депутат заявил о перспективе приравнять рассрочку в ₽60 тыс. к кредитуФинансы, 12:05
Дюков отреагировал на слова представителя УЕФА о возможном допуске РоссииСпорт, 12:05
Азиатские рынки упали на фоне указа Трампа о введении пошлинИнвестиции, 12:04
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на УкраинеПолитика, 12:03
Тарасова отреагировала на сообщения об ухудшении здоровьяСпорт, 12:02
Спирт и спекуляции: чего ждать от акций Novabev GroupИнвестиции, 11:55
На место взрыва в ЖК «Алые паруса» прилетел вертолетПолитика, 11:53