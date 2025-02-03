AZAL приостановила полеты в Астрахань

Авиакомпания объяснила решение тем, что сегодня воздушное пространство над Астраханью снова закрыли на фоне атаки дронов. В конце декабря самолет азербайджанского перевозчика, летевший в Грозный, разбился в Казахстане

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает все рейсы между Баку и Астраханью, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В авиакомпании пояснили, что перелеты из Баку в Астрахань и обратно приостанавливаются на неопределенный срок «в целях безопасности» и сделано это «в связи с очередным закрытием воздушного пространства над российским городом».

В ночь на 3 февраля временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах нескольких городов Поволжья — Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Ограничения были сняты через несколько часов.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в ночь на 3 февраля беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭКа. Для отражения атаки были задействованы средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При падении одного из дронов произошло возгорание.

В декабре 2024 года Azerbaijan Airlines прекратила полеты из Баку в десять российских городов (Грозный, Махачкала, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Волгоград). Это произошло по решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана с учетом «рисков, которые могут возникнуть в сфере безопасности полетов».

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение, когда выполнял рейс из Баку в Грозный. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. В Кремле отметили, что азербайджанский самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. «В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — указано в сообщении. Президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России.

Алиев заявлял, что воздушное судно потеряло управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и было повреждено огнем с земли. По его мнению, стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Вина за смерть пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации», считает президент Азербайджана.

СК России сообщал, что проверит действия должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.