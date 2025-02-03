В трех аэропортах Северного Кавказа ввели ограничения на полеты
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели в 7:44 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Ночью и рано утром 3 февраля аналогичные меры принимали в аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска, позднее часть из них отменили.
Это произошло на фоне атак беспилотников на российские регионы. В частности, в Волгограде обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода, там произошли возгорания, на этом фоне возникли перепады напряжения в электросети.
В Астраханской области дроны попытались нанести удар по объектам топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. В результате падения одного БПЛА начался пожар.
В Ростовской области были уничтожены 27 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, всего над Россией за ночь перехватили 70 БПЛА.
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