В трех аэропортах Северного Кавказа ввели ограничения на полеты

Меры ввели в Грозном, Махачкале и Владикавказе, до этого прием и отправку рейсов приостанавливали еще шесть российских аэропортов. По данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 70 дронов

Аэропорт Махачкалы (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в 7:44 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Ночью и рано утром 3 февраля аналогичные меры принимали в аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска, позднее часть из них отменили.

Это произошло на фоне атак беспилотников на российские регионы. В частности, в Волгограде обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода, там произошли возгорания, на этом фоне возникли перепады напряжения в электросети.

В Астраханской области дроны попытались нанести удар по объектам топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. В результате падения одного БПЛА начался пожар.

В Ростовской области были уничтожены 27 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, всего над Россией за ночь перехватили 70 БПЛА.