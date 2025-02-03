В пяти аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Ранее в ночь на 3 февраля аналогичные меры вводились в аэропорту Волгограда, позднее ограничения сняли.

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