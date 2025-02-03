В Астраханской области произошел пожар при атаке дронов на объекты ТЭК

В ночь на 3 февраля беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭК. При падении одного из дронов произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Пострадавших, по его словам, нет, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработали штатно.

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