В Астраханской области произошел пожар при атаке дронов на объекты ТЭК
В ночь на 3 февраля беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭК. При падении одного из дронов произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.
Пострадавших, по его словам, нет, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработали штатно.
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