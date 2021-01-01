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Глава центра Гамалеи поддержал идею паспортов иммунитета к COVID

Вместе с началом массовой вакцинации стоило бы ввести и особые «паспорта» для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Ковид-паспорта — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, для того, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован», — заявил специалист.

Матвиенко назвала «COVID-паспорта» идеей из антиутопии
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Валентина Матвиенко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что с технической точки зрения ввести подобные паспорта в России будет несложно, так как информация о всех зараженных поступает в специальную базу. В то же время министр указывал, что уровень антител к коронавирусу у переболевших не одинаковый, поэтому стоит разобраться, «нужен ли этот формат».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против COVID-паспортов, назвав их идеей из антиутопий. «Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами — это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», — пояснила она.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Спикер также отметила, что «если человек переболел, сегодня у него есть антитела», а через месяц их уже может не быть.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) комментировала идею введения паспортов иммунитета к коронавирусу еще весной. Тогда ВОЗ попросила страны быть «очень осторожными» в этом вопросе. «Введение и использование «иммунных паспортов» не сможет помочь правительствам решить проблему, которая, кроме всего прочего, имеет серьезную этическую сторону, которую необходимо тщательно изучить», — указали в организации.

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Источник: JHU
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