Глава центра Гамалеи поддержал идею паспортов иммунитета к COVID

Вместе с началом массовой вакцинации стоило бы ввести и особые «паспорта» для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Ковид-паспорта — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, для того, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован», — заявил специалист.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что с технической точки зрения ввести подобные паспорта в России будет несложно, так как информация о всех зараженных поступает в специальную базу. В то же время министр указывал, что уровень антител к коронавирусу у переболевших не одинаковый, поэтому стоит разобраться, «нужен ли этот формат».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против COVID-паспортов, назвав их идеей из антиутопий. «Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами — это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», — пояснила она.