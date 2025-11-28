В Госдуме начали обсуждать «период охлаждения» для сделок с квартирами

Фото: Shutterstock

В Госдуме начали обсуждать меры противодействия проблеме мошенничества при покупке вторичного жилья, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Одним из рассматриваемых решений является введение «периода охлаждения» для операций с недвижимостью в течение семи дней. Как отметил Володин, продавец сможет обдумать сделку, а деньги покупателя будут находиться на специальном счете и не подлежат переводу или обналичиванию до ее завершения.

«Такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также финансовых и имущественных потерь», — объяснил он.

Володин, сославшись на данные Росреестра, также отметил, что в 2024 году более 3 тыс. сделок с участием пенсионеров были признаны недействительными, а за последние два года число аннулированных продаж выросло на 20%.

«За 2025 год данные отсутствуют. Вместе с тем по количеству обращений можно прийти к выводу, что проблема усугубилась», — отметил спикер Госдумы.

Ранее депутаты от «Справедливой России» подготовили поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости», предусматривающие временную заморозку средств покупателя на семь дней при заключении сделки с недвижимостью.

По словам авторов законопроекта, за это время можно будет понять, действует ли продавец по своей воле или под влиянием мошенников. Поправка направлена на борьбу с новым видом квартирного мошенничества, когда после сделки продавец объявляет себя недееспособным и через суд требует признать договор недействительным, оставляя добросовестного покупателя без квартиры и денег.