Власти Москвы не определили формат празднования Нового года

После объявления о частичной мобилизации ряд российских регионов приняли решения отменить новогодние гуляния, а средства направить на закупку экипировки. В Москве формат Нового года будет зависить от ситуации, уточнили власти

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Программа празднования Нового года в Москве на данный момент не определена, при ее составлении будет учтена текущая ситуация, сообщила в ходе пленарного заседания Мосгордумы глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, передает ТАСС.

«Если вы задаете вопрос о формате, о такой сутевой корректировке с учетом сегодняшнего дня, и ставите вопрос по Новому году, <...> то на сегодня формат проведения Нового года еще не определен. Как только будет определена концепция, она будет незамедлительно размещена на городском сайте, как это делается всегда, как это делалось в предыдущие годы. Безусловно, в нее будут внесены коррективы с учетом сегодняшнего момента», — сказала Зяббарова, отвечая на вопрос депутата, «уместно ли тратить деньги на фестивали в условиях СВО».

После начала российской спецоперации на Украине и объявления в стране частичной мобилизации власти некоторых регионов сообщили о решении отменить широкое празднование Нового года и направить средства на экипировку для военнослужащих.



Так, власти Санкт-Петербурга сообщили об отмене городских новогодних и рождественских мероприятий, а сэкономленные средства было решено направить на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных. Об аналогичном решении объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Сейчас такого [массовых гуляний] в планах нет. Елки для детей, праздничные мероприятия в садах и школах будут. Но массовых гуляний, фейерверков, концертов на праздники мы не планируем. У нас есть другие задачи», — сказал Шалабаев.

Также о решении отказаться от новогодних гуляний сообщили власти Крыма, Калуги, Саратова, Ленинградской и Белгородской области.

В то же время источники госагентств в администрации президента ранее сообщили, что Кремль счел преждевременной идею отмены новогодних и рождественских праздников.