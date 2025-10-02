В Севастополе решили снизить цены на бензин на фоне дефицита
В Севастополе на фоне дефицита топлива принято решение снизить цены на заправках с 3 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Принято решение о снижении цен на топливо: бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 будет стоить на 4 рубля дешевле; дизельное топливо — на 3 рубля дешевле; стоимость других видов топлива снизится на 1 рубль», — написал он в телеграм-канале.
Так, АИ-95 будет стоить вместо почти 83 руб. около 79 руб., АИ-92 — вместо около 75 руб. примерно 71 руб., дизель — вместо почти 77 руб. чуть меньше 74 руб. Цены указаны для заправок ТЭС, ключевого поставщика города.
С 29 сентября в городе действует ограничение на объем отпускаемого топлива — 30 л в бак или канистру, пока оно сохраняется, «чтобы избежать искусственного ажиотажа», отметил Развожаев. Тем не менее, отметил он, с 1 октября на заправках ТЭС «стабилизирована ситуация с обеспечением топливом».
В Крыму тоже введено ограничение: с 1 октября разрешено покупать до 20 л на машину. До этого оно тоже составляло 30 л. Глава региона Сергей Аксенов ранее объяснял перебои с топливом снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Он отмечал, что часть из них «физически не работает».
Другие субъекты тоже столкнулись с дефицитом в последние месяцы. Среди них как регионы Центральной России, так и дальневосточные, а также недавно присоединенные субъекты. Правительство сообщало, что держит ситуацию на контроле, в некоторых регионах проблемы решают в ручном режиме.
