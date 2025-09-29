Губернатор Севастополя пообещал стабилизировать работу заправок

С 29 сентября на заправках ТЭС в Севастополе ограничили продажу бензина 30 л на автомобиль из-за очередей. В ближайшие дни продажи топлива должны возобновиться без ограничений, заверил губернатор

Фото: Александр Лыскин / Global Look Press

Ситуация с бензином на заправках сети ТЭС в Севастополе должна стабилизироваться в ближайшие дни, пообещал губернатор Михаил Развожаев. Он обсудил обеспечение города топливом на совещании правительства.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие дни сможем вернуть отпуск АИ-95 на ТЭС без ограничений», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Ситуация с АИ-92, как ожидают власти, стабилизируется в течение недели при условии возобновления отгрузки топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

Утром губернатор сообщил, что АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92 можно купить на 14 АЗС ТЭС, а также АИ-92 на четырех заправках АТАН.

С 29 сентября продажу АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92 на заправках ТЭС ограничили 30 л на автомобиль. Как рассказал в эфире телеканала РБК журналист Дмитрий Федорченко, в последние три дня на АЗС были очереди, поскольку жители стремятся запастись топливом, в том числе пытаясь набирать его в канистры и подвесные баки. «Правдами и неправдами заправляют канистры, подвесные баки и все остальное. Видимо, поэтому были введены ограничения 30 литров в одни руки», — сказал Федорченко.

В Крыму также наблюдаются проблемы с топливом на АЗС. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти договорились с основными нефтетрейдерами республики о фиксированной стоимости бензина и дизельного топлива на 30 дней. Так, цена дизтоплива не будет превышать 75 руб. за л, а бензин марки АИ-92 будет стоить не выше 70 руб. за л, АИ-95 — не выше 76 руб. за л, АИ-95 Премиум — не выше 80 руб. за л. С сегодняшнего дня в регионе также действует ограничение не более 30 л в одни руки. Аксенов попросил крымчан «не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме». Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме, уточнил он.

На прошлой неделе Аксенов связал перебои с топливом в Крыму со снижением объемов производства на российских НПЗ. Он пообещал, что в течение двух дней АЗС обеспечат АИ-95, а за две недели будет решена проблема с АИ-92. По его словам, с дизельным топливом в регионе проблем нет.

В России до конца сентября действует запрет на экспорт бензина, для непроизводителей — до конца октября. Его ввели на фоне роста биржевых цен на топливо и жалоб регионов на его нехватку. По словам вице-премьера Александра Новака, запрет будет продлен до конца года.