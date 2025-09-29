 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
«Правдами и неправдами заправляют». Что происходит на АЗС в Севастополе

Обстановку с топливом на АЗС в Крыму после ограничений сняли на видео

«Правдами и неправдами заправляют». Что происходит на АЗС в Севастополе
Video

В последние три дня на АЗС в Севастополе наблюдались очереди, поскольку люди стремятся запастись бензином, в том числе пытаются набирать топливо в канистры и подвесные баки, рассказал в эфире телеканала РБК журналист Дмитрий Федорченко.

С 29 сентября продажу АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92 на заправках ТЭС ограничили 30 литрами на автомобиль, сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, бензин привозят в Севастополь «в режиме нон-стоп», но из-за ажиотажа АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы. Перебои с топливом возникли в Крыму в связи со снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах, говорил в конце сентября глава полуострова Сергей Аксенов. Он отмечал, что часть НПЗ «физически не работает».

«Последние три дня, конечно же, очереди на заправках были, но не было такого не то что ажиотажа, а какого-то прямо наступления на заправки», — рассказывает Федорченко.

Описывая обстановку на АЗС, он также рассказал, как стал свидетелем ситуации, когда люди пригнали машину, которая почти не ездила, толкали ее, «только чтобы залиться впрок». «Конечно же, вот подобные ситуации приводили к тому, что буквально четыре-пять часов, и на заправке уже топлива нет», — отмечает журналист.

Именно с этим он связывает появление очередей. «Правдами и неправдами заправляют канистры, подвесные баки и всё остальное. Видимо, поэтому были введены ограничения 30 литров в одни руки», — говорит Федорченко.

В регионе два главных игрока на рынке автозапровок — сети ТЭС и АТАН, последняя пока ограничения не вводила, но не разрешает наливать в канистры, поясняет он.

