Новак сообщил о решении проблем с бензином в регионах в ручном режиме

По словам Новака, ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем. Минэнерго работает с регионами для баланса спроса и предложения, а для роста производства бензина и дизеля изучаются новые химические соединения

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство держит под контролем ситуацию на внутреннем рынке топлива, в некоторых регионах России проблемы с его наличием решаются в ручном режиме, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он назвал ситуацию «абсолютно контролируемой» и отметил активную штабную работу Минэнерго со всеми регионами страны. Новак уточнил, что в настоящее время по стране обеспечен баланс спроса и предложения.

«Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», — отметил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что для увеличения производства бензина и дизельного топлива сейчас изучаются возможности использования различных химических соединений и добавок.

Вице-премьер также отметил, что для обеспечения внутреннего рынка моторным маслом правительство ввело запрет на экспорт дизеля для лиц, не являющихся производителями, а также продлило полный запрет на экспорт автомобильного бензина. Эти ограничения будут действовать до конца 2025 года.

Ранее Российский топливный союз (РТС) направил Новаку письмо, в котором было указано, что рентабельность продажи бензина на автозаправках в настоящее время находится в отрицательной зоне и некоторые независимые станции уже начинают закрываться. По данным топливного союза, это происходит также из-за продолжительных перебоев с поставками бензина и нехватки товара.

Письмо отправили накануне, в нем РТС также выделяет два ключевых вопроса в секторе: снижение производства и уменьшение биржевых продаж привели к росту оптовых цен, которые в ряде регионов стали выше розничных, а также систематическое нарушение сроков отгрузки биржевого бензина. Как предупреждает РТС, если ситуация будет развиваться в том же направлении, это «грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности».

Дефицит топлива и рост оптовых цен на него в августе зафиксировали в Крыму, в Приморье также наблюдался дефицит бензина. В Забайкалье в то же время временно ограничили продажу АИ-95 из-за сложностей с доставкой вагонов-цистерн. А в Курильском районе приостановили продажу АИ-92.