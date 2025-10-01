В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров в руки
В связи с дефицитом топлива на АЗС Крыма в регионе приняли решение ограничить объем продажи бензина до 20 литров на машину. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в телеграм-канале.
«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере», — написал он.
По его словам, информацию об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию Крыма сообщат до 3 октября включительно.
29 сентября в Крыму введено ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров «в одни руки». Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти и нефтетрейдеры договорились зафиксировать стоимость топлива на следующие 30 дней.
Аксенов объяснил перебои с топливом снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Он отметил, что часть заводов «физически не работает». Ситуация с дизельным топливом в регионе, по его словам, стабильна.
На фоне дефицита ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30 л в один автомобильный бак или одну канистру, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство держит ситуацию на внутреннем рынке топлива под контролем. В регионах, где есть проблемы с бензином, они решаются в ручном режиме, отметил вице-премьер.
Новак добавил, что для увеличения производства бензина и дизельного топлива сейчас изучаются возможности использования различных химических соединений и добавок.
Читайте РБК в Telegram.
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов