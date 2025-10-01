 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров в руки

Аксенов: объем продажи бензина в Крыму ограничат до 20 л в одни руки
Аксенов сообщил о новом ограничении объема продажи топлива в Крыму. На этот раз на заправках региона будут отпускать не более 20 литров бензина в одни руки. Ранее продажи топлива сокращали до 30 литров

В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров в руки
Video

В связи с дефицитом топлива на АЗС Крыма в регионе приняли решение ограничить объем продажи бензина до 20 литров на машину. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в телеграм-канале.

«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере», — написал он.

По его словам, информацию об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию Крыма сообщат до 3 октября включительно.

29 сентября в Крыму введено ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров «в одни руки». Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти и нефтетрейдеры договорились зафиксировать стоимость топлива на следующие 30 дней.

В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки»
Бизнес
Фото:Aksenov82 / Telegram

Аксенов объяснил перебои с топливом снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Он отметил, что часть заводов «физически не работает». Ситуация с дизельным топливом в регионе, по его словам, стабильна.

На фоне дефицита ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30 л в один автомобильный бак или одну канистру, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство держит ситуацию на внутреннем рынке топлива под контролем. В регионах, где есть проблемы с бензином, они решаются в ручном режиме, отметил вице-премьер.

Новак добавил, что для увеличения производства бензина и дизельного топлива сейчас изучаются возможности использования различных химических соединений и добавок.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

