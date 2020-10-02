Ростуризм назвал сроки второго этапа продажи туров с кешбэком
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о продлении программы туристического кешбэка. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, поступившем в РБК.
Мишустин подписал соответствующее постановление 30 сентября. Туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет приобрести в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года.
«Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Поездку по программе туристического кешбэка можно будет осуществить до 10 января 2021 года.