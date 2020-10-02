Ростуризм назвал сроки второго этапа продажи туров с кешбэком

Купить поездку можно будет с 15 октября до 5 декабря, а отправиться в путешествие можно будет до конца новогодних праздников. В первый этап программы россияне купили льготных туров на 1,4 млрд руб.

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Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о продлении программы туристического кешбэка. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, поступившем в РБК.

Мишустин подписал соответствующее постановление 30 сентября. Туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет приобрести в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года.

«Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Поездку по программе туристического кешбэка можно будет осуществить до 10 января 2021 года.