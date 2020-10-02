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Ростуризм назвал сроки второго этапа продажи туров с кешбэком

Купить поездку можно будет с 15 октября до 5 декабря, а отправиться в путешествие можно будет до конца новогодних праздников. В первый этап программы россияне купили льготных туров на 1,4 млрд руб.
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о продлении программы туристического кешбэка. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, поступившем в РБК.

Мишустин подписал соответствующее постановление 30 сентября. Туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет приобрести в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года.

«Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Правительство предложило продлить программу кешбэка за внутренние туры
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Поездку по программе туристического кешбэка можно будет осуществить до 10 января 2021 года.

В программу внесли изменения. Теперь в нее включены поездки продолжительностью от двух ночей, а возврат в 20% стоимости распространяется на все туры независимо от их цены. Снята минимальная планка стоимости путешествия, которая ранее составляла 25 тыс. руб. Кроме того, увеличена максимальная сумма кешбэка — теперь она составляет 20 тыс. руб.

При этом сохранилось обязательное условие для участия: оплата поездки по карте «Мир». Кэшбек на нее зачислят в течение пяти дней с момента покупки тура.

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Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

О программе туристического кешбэка правительство объявило в конце июля. В зависимости от стоимости поездки россияне могли вернуть от 5 до 15 тыс. руб. за нее. Кешбэк работал в течение недели с 20 по 28 августа. После этого туроператоры обратились к властям с просьбой продлить программу для сохранения рабочих мест в отрасли в низкий сезон.

Как рассказывала Догузова в конце августа, путешественники за время действия программы приобрели туры на 1,4 млрд руб. Всего на туристические кешбэки из бюджета было выделено 15 млрд руб.

Автор
Михаил Котляр
Ростуризм кешбэк туризм
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Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников
Общество
Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд
Бизнес
Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком
Общество
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