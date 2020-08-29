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Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россияне по программе кешбэка приобрели внутренние туры примерно на 1,4 млрд руб. Такие предварительные данные назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«У нас на данный момент предварительные итоги, [платежная система] «Мир» сейчас еще досчитывает, у нас в целом покупок на 1,4 млрд руб.», — сказала Догузова.

Глава Ростуризма оценила результаты программы как позитивные с учетом того, что она была запущена в беспрецедентно короткие сроки. При этом Догузова отметила, что в случае принятия решения о продолжении этой программы Ростуризм учтет пожелания и просьбы, поступившие от туристов и туроператоров.

Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком
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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

О программе компенсации части расходов на отдых гражданам, которые до конца 2020 года проведут отпуска в российских регионах, ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство пообещало выделить на эти цели 15 млрд руб.

Туристы могут вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости выбранного тура. При этом для получения кешбэка оплатить тур надо картой национальной платежной системы «Мир».

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, программа стартовала в ночь с 20 на 21 августа и должна была завершиться в полночь 28 августа.

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Догузова не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России будет реализовываться и в дальнейшем.

Теги: Ростуризм, туры, кешбэк
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