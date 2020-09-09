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Правительство предложило продлить программу кешбэка за внутренние туры

На совещании с Владимиром Путиным предложили немного изменить правила частичного возврата средств за туры по стране
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства предложил продлить программу кешбэка для граждан, путешествующих по стране. По его словам, при этом надо учесть пожелания граждан и туристической индустрии, сообщает ТАСС.

«Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей, — там было ограничение (по минимальной длительности пребывания. — РБК) в четыре ночи, наверное, это очень большое ограничение, две ночи можно будет сделать», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что на программу было выделено 15 млрд руб. «На каждый рубль средств из федерального бюджета, которые мы потратили на стимулирование внутреннего туризма, дополнительно было привлечено около 7 руб. Такой хороший мультипликатор, деньги пошли в регионы», — добавил он.

В конце августа с просьбой повторить программу кешбэка за туры по стране к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Российский союз туриндустрии. Ее там называли «чрезвычайно востребованной, поскольку туров за неделю с 21 по 28 августа удалось продать на сумму более 1 млрд руб. «Программа кешбэка туристам за купленные туры поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристского рынка — расширить границы высокого сезона, что является важным условием повышения инвестиционной привлекательности индустрии гостеприимства», — отметили в союзе.

Программа поддержки внутреннего туризма с кешбэком за приобретение путевок или оплату проживания в гостинице стартовала в России 21 августа. В большинство регионов России можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (и вернуться из путешествия не позднее 31 декабря). За поездки по самым востребованным направлениям (Краснодарский край, Крым, Алтай и другие) кешбэк можно получить, только если путешествие запланировано после 1 октября.

Условием частичного возвращения потраченных средств также является оплата тура или проживания в отеле картой «Мир» на сайте мирпутешествий.рф.

Автор: Артем Филипенок
Теги: туризм
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