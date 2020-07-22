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Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

Получить обещанную премьер-министром Михаилом Мишустиным скидку 5–15 тыс. руб. за туры по сорока с лишним регионам России смогут только держатели карт «Мир». Стоимость путевки таких граждан должна превысить 25 тыс. руб.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство компенсирует часть расходов на отдых гражданам, которые до конца 2020 года проведут отпуска в российских регионах, сообщил 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. Турист, по замыслу чиновников, сможет вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости выбранного тура. Всего на эти цели правительство пообещало выделить 15 млрд руб.

Список регионов, отдохнув в которых турист сможет получить частичный возврат средств, уже разработал Ростуризм, сообщил Мишустин. Представитель ведомства сообщил, что оно еще готовит разъяснения по этой инициативе. Но накануне Ростуризм разослал туроператорам предложение участвовать в программе, цель которой — стимулировать продажи туров по внутренним направлениям в этом году. В презентации Ростуризма, с которой ознакомился РБК, описан механизм, как и за что туристы смогут получить возврат средств. В ведомстве подтвердили достоверность документа.

Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для туристов на 15 млрд руб.
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Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Какой должна быть стоимость тура

Туристический кешбэк, по замыслу Ростуризма, предусмотрен при покупке тура стоимостью от 25 тыс. руб. Авторы его презентации отмечают, что в 2019 году средняя цена одной путевки на отдых в России продолжительностью минимум пять ночей с учетом расходов на транспорт составляла 20–30 тыс. руб.

При стоимости тура до 50 тыс. руб. клиент может рассчитывать на скидку 5 тыс. руб., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. и больше — 15 тыс.

Куда предлагают поехать

Регионы повышенного спроса в проекте не участвуют: деньги за поездку на черноморское побережье Краснодарского края или в Крым возвращать не будут. Не компенсируют и посещение столицы и Санкт-Петербурга.

Ростуризм отобрал 39 регионов, в которых есть минимум 45 объектов размещения (гостиниц, пансионатов, турбаз и т.п.) с летним предложением, — это Карелия, Нижегородская область, Хабаровский край и др. В программу включены еще шесть, как указано в презентации, тестовых регионов с меньшим номерным фондом: Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская, Ульяновская и Ивановская области.

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Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Кто сможет вернуть деньги за путевку

Обязательное условие туристического кешбэка — оплатить тур надо картой национальной платежной системы «Мир». Субсидия на возмещение средств туристам будет предоставляться из федерального бюджета этой платежной системе.

Сейчас в России, как указано на сайте платежной системы, выпущено 76 млн карт «Мир». Основные их держатели — сотрудники бюджетных учреждений и студенты, которых законодательно перевели на использование национальных карт. На начало 2020 года доля карт «Мир» по числу операций на российском рынке достигла 20%, а по количеству выпущенных карт — 25%.

РБК направил запрос в национальную платежную систему «Мир».

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У кого можно будет купить тур с кешбэком

Ростуризм планирует устраивать ночи и даже недели распродаж по стране, следует из презентации. Предложения будут размещены на принадлежащем ведомству портале Russia.travel. Выбрав интересующее направление, желающий может перейти на сайт туроператора или гостиницы. Первую акцию планируется запустить до 10 августа 2020 года, указано в одном из писем, направленных чиновниками туроператорам.

Среди потенциальных партнеров программы указаны такие фирмы, как Anex Tour, Coral Travel, TEZ Tour, TUI, «Алеан», «Библио-Глобус», «Пегас Туристик» и гостиничная сеть Azimut.

Намерение участвовать в программе подтвердили РБК представители TUI, Anex Tour и компании «Дельфин». В TEZ Tour сообщили, что окончательного решения об участии в акции пока не приняли.

Новый формат стимулирования спроса может хорошо показать себя, особенно в межсезонье, считает почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Он, однако, подчеркивает, что нельзя снижать субсидирование самих операторов, работающих в сфере внутреннего туризма, и нужно поддержать чартерные программы, которые некоторые компании впервые ввели в этом году для поездок в Сибирь и Калининградскую область.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Михаил Мишустин, скидка, туры, платежная система "Мир", туризм
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