Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

Получить обещанную премьер-министром Михаилом Мишустиным скидку 5–15 тыс. руб. за туры по сорока с лишним регионам России смогут только держатели карт «Мир». Стоимость путевки таких граждан должна превысить 25 тыс. руб.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство компенсирует часть расходов на отдых гражданам, которые до конца 2020 года проведут отпуска в российских регионах, сообщил 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. Турист, по замыслу чиновников, сможет вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости выбранного тура. Всего на эти цели правительство пообещало выделить 15 млрд руб.

Список регионов, отдохнув в которых турист сможет получить частичный возврат средств, уже разработал Ростуризм, сообщил Мишустин. Представитель ведомства сообщил, что оно еще готовит разъяснения по этой инициативе. Но накануне Ростуризм разослал туроператорам предложение участвовать в программе, цель которой — стимулировать продажи туров по внутренним направлениям в этом году. В презентации Ростуризма, с которой ознакомился РБК, описан механизм, как и за что туристы смогут получить возврат средств. В ведомстве подтвердили достоверность документа.

Какой должна быть стоимость тура

Туристический кешбэк, по замыслу Ростуризма, предусмотрен при покупке тура стоимостью от 25 тыс. руб. Авторы его презентации отмечают, что в 2019 году средняя цена одной путевки на отдых в России продолжительностью минимум пять ночей с учетом расходов на транспорт составляла 20–30 тыс. руб.